عربستان ۱۰ هزار کارگر را گرسنه نگه داشته است

العالم نوشت: سوشما سواراج، وزیر خارجۀ هند، اعلام کرد که بیش از ۱۰ هزار کارگر هندی که ماه هاست حقوقی دریافت نکرده اند، با بحران غذا رو به رو شده اند.

"راشا تودی" نوشت بیشتر این کارگران در شرکت های ساختمانی عربستان مشغول به کار بوده اند که به دلیل کاهش قیمت نفت با زیان های مالی رو به رو شده اند.

در همین حال کنسول گری هند در جده از تلاش هایش برای بازگرداندن کارگران اخراج شده به هند خبر داد.

کاهش قیمت نفت دولت عربستان را به کاهش هزینه های عمومی وا داشته و همین مسأله فشار زیادی بر شرکت های ساختمانی وارد کرده که عموما بر قراردادهای دولتی تکیه دارند.

این شرایط سبب شده است که بسیاری از شرکت های ساختمانی برای پرداخت حقوق کارگران خود با دشواری رو به رو شوند و هزاران نفر را اخراج کنند. بسیاری از کارگران اخراج شده حتی پولی برای بازگشت به کشورشان ندارند.

پیش تر، دیده بان حقوق بشر از عربستان به دلیل نقض حقوق کارگران انتقاد کرده بود.