کاهش استقبال متقاضیان تسهیلات بافت فرسوده در خراسان شمالی

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ساخت هر واحد مسکن در بافت فرسوده بجنورد ۴۰ میلیون تومان و در شهرهای اسفراین، گرمه، جاجرم و شیروان ۳۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال سهمیه ساخت ۹۰۰ واحد مسکونی از محل تسهیلات بافت فرسوده به این استان اختصاص‌یافته، افزود: تاکنون ۳۰۰ متقاضی برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی‌شده است.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به شرایط رکود ساخت‌وساز و ترس متقاضیان از تعلق نگرفتن یارانه دولتی به این تسهیلات، استقبال از این تسهیلات کاهش‌یافته است.

همتی با اشاره به اینکه قرارداد برای دریافت این تسهیلات با نرخ ۲۱ درصد منعقد می‌شود، افزود: دولت پرداخت ۱۰ درصد از این میزان سود را تقبل کرده است.