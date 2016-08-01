نخبگان باید افکار عمومی علیه استکبار جهانی را بسیج کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله نمازی برای افتتاحیه همایش تمدن پژوهی اسلامی بسیج اساتید در اصفهان به این شرح است:

با توجه به شرایط حاکم در نظام بین الملل و اینکه همه صاحبان ثروت و قدرت امروز با همدیگر دست اتحاد داده اند و با توجه به اینکه در گذشته امید ملت های مسلمان به دولت های اسلامی بود به دولت عربستان یمن بحرین کویت و سایر دولت ها و امروز مشخص شد که همه این کشور ها از اول با یکدیگر بوده اند و اخیرا هم رییس اسبق سازمان امنیت عربستان سفر به فلسطین اشغالی داشت و روشن شد که این مذاکرات برای حل مشکلات منطقه ای بوده و این به معنای سرکوب فلسطینیان مظلوم است، امروز مسلمانان دنیا هیچ پناهگاهی جز خدای سبحان و جز ایجاد قدرت جهانی امت اسلام ندارند. بنابراین قرن بیست و یکم که آغاز هزاره سوم است را باید قرن اتحاد امت اسلامی در سراسر جهان نام گذاری کرد.

این روزها خانه رهبر بحرین شیخ عیسی قاسم را محاصره کرده اند که جلوی محاکمه ایشان را بگیرند، ایشان چند سالی است که در حال مبارزه هستند و هیچ کس هم در دنیا به دفاع از ایشان و مردم بحرین بر نمی خیزد.

از هیچ کدام از کشور های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل هم صدایی در نمی آید. بنابراین نخبگان ما اساتید دانشگاها علمای و دانشمندان ما در جهان اسلام باید افکار عمومی را آگاهی بدهند و در جهت وحدت امت اسلامی فراخوانی بکنند و باتوجه به موقعیت اجتماعی دست به روشنگری بزنند و مفاسد دولت های غربی را برملاء سازند. نخبگان باید نقش بسیار مهمی در بسیج کردن افکار عمومی علیه استکبار جهانی داشته باشند. این قرن، قرن محاصره ابر قدرتها به وسیله مستضعفان است.