به گزارش خبرنگار مهر، این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسیده است و قرار است به صورت هیأت امنایی اداره شود.

رئیس هیأت امنای این آزمایشگاه، وزیر علوم و رئیس آزمایشگاه‌های این مرکز، وزیر بهداشت است.

این آزمایشگاه مجهز به امکانات پیشرفته پردازش داده، تصاویر و سیگنال و همچنین آزمایشگاه‌های واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی است.

این آزمایشگاه متشکل از بخش‌های MRI، تحریک مغناطیسی مغز، تحریک الکتریکی مغز، طیف‌نگاری مادون قرمز عملکردی، الکتروانسفالوگرافی، پردازش و آنالیز تصاویر، واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی، مگنتو انسفالوگرافی و تحریک مغزی با فراصوت است.

این آزمایشگاه با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است و تمامی دانشگاه‌های کشور می‌توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند.