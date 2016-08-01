جوهرقند نان های سنتی پایتخت بالاست/تهدید سلامت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جنیدی جعفری در خصوص افزایش مصرف بلانکیت (جوهر قند) در نمونه برداری های صورت گرفته از نان های سنتی در استان تهران هشدار داد و گفت: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶۲۸، استفاده از بلانکیت در تهیه نان های سنتی اعم از لواش، تافتون، بربری و سنگک ممنوع است.

وی افزود: بعضی نانوایی های شهر تهران، به منظور تسریع در کوتاه شدن فرآیند تولید و جبران نقائص ناشی از عدم تخمیر طبیعی به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بلانکیت (جوهر قند) و نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن و سفید تر شدن نان روی می آورند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه سفیدی بیش از حد نان ها حکایت از مصرف بلانکیت در تهیه آن دارد، گفت: باقی مانده بلانکیت مصرف شده در نان، بعد از ورود به دستگاه گوارش موجب از بین بردن پرزهای معده و روده و در دراز مدت ممکن است باعث بروز سرطان دستگاه گوارش گردد.

جنیدی در ادامه به مضرات استفاده از بلانکیت اشاره نمود و گفت: استنشاق مستقیم بلانکیت موجب تحریک سیستم تنفسی، پوستی و چشمی نانوایان شده و موجب بروز بیماری دیابت از طریق بلوک کردن هورمون های بدن به ویژه انسولین در مصرف کنندگان نان های حاوی بلانکیت می شود.

وی در خصوص بهترین و مناسب ترین شیوه تهیه نان های مسطح مانند لواش، تافتون و بربری گفت: مناسب ترین و بهترین شیوه تهیه نان انجام عمل تخمیر بیولوژیک است که موجب تغییرات بسیار مطلوبی در ویژگی های حسی، شیمیایی، فیزیکی و ارزش غذایی نان می شود و موجب افزایش قابلیت هضم نان و جذب مواد معدنی خواهد شد.