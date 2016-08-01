حجت‌الاسلام علی تیموری، معاون آموزشی مدرسه علمیه مجد تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام علاقه مندان به تحصیل دروس طلبگی از ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا ۳۰ مرداد ماه ادامه دارد.

وی نداشتن درس تمام نشده (ناقصی) از سطح یک و اتمام کامل پایه ۶ و معدل بالا را از شرایط پذیرش طلاب در این مدرسه علمیه برشمرد و افزود: قبولی در مصاحبه علمی و اخلاقی شرط دیگر پذیرش طلاب علاقه مند به تحصیل در این مدرسه علمیه است.

معاون آموزش مدرسه علمیه مجد گفت: علاقه مندان برای ثبت نام می‌توانند در فاصله زمانی ذکر شده به معاونت آموزش مدرسه علمیه مجد به نشانی خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به میدان حسن آباد مراجعه کنند و برای کسب اطلاع بیشتر با شماره‌های ۶۶۷۵۸۶۹۵ و ۶۶۷۴۰۵۵۵ تماس بگیرند.

مدرسه علمیه مجد که سال ۱۳۱۰ توسط خانِ مجدالدوله تاسیس شد، جزو مدارس سطوح عالی حوزه علمیه استان تهران است.

