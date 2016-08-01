برگزاری دوره تخصصی تمدن پژوهی با حضور ۱۸۰ نفر از اساتید منتخب

به گزارش خبرگرای مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس نصیری فرد معاون آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور در افتتاحیه همایش تمدن پژوهی اسلامی اظهار داشت: دوره تخصصی تمدن پژوهی اسلامی در راستای یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب بوده، این دوره با حضور ۱۸۰ نفر از اساتید منتخب برگزار می‌شود.

وی افزود: نامه‌هایی به استان‌ها ارسال شد و با توجه به ملاک‌های علمی اساتید ۲ برابر سهمیه هر استان معرفی شده و پس از بررسی رزومه افراد انتخاب شدند که این افراد پایه گذاران اصلی این حرکت علمی تمدنی هستند و در آینده نیز فعالیت‌های خارج از کشور توضیح داده می‌شود.

نصیری فرد درباره اهداف برگزاری این همایش در اصفهان گفت: نخستین دلیل این است که اصفهان مهد تمدن ایران اسلامی بوده و دلیل دوم نیز مربوط به توانایی اصفهان در برگزاری اینگونه همایش‌هاست، البته دوره دوم این همایش در مشهد برگزار می‌شود.

معاون آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: قرار بر این است تا ارتباط علمی خوبی با حزب الله لبنان داشته باشیم و در این راستا رئیس دانشگاه ملی حزب الله نیز دعوت شده‌اند تا کمیته مشترک علمی میان ما و حزب الله برقرار شود.

وی تصریح کرد: نخستین دوره مقدماتی بوده و مدرسان کارگاه‌ها به بهترین نحو انتخاب شده‌اند، ۳ کارگروه ۶۰ نفره داریم که اساتید به صورت چرخشی در این کلاس‌ها حضور پیدا می‌کنند، ۲ کلاس صبح و ۲ کلاس عصر برگزار می‌شود، یکی از مهمان‌های ویژه برنامه ما نیز معاون علمی دانشگاه حزب الله لبنان است.