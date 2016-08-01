ضرورت اجرای طرح کاداس کشاورزی در استان البرز

سیدمجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح کاداس کشاورزی اظهار کرد: در این راستا در شهرستان ساوجبلاغ ۲۰ هزار هکتار تامین اعتبار برای آغاز این طرح در سال جاری انجام شده است.

موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در مابقی شهرستان های استان نیز باید جلسه ای میان سازمان امور اراضی کشور، استانداری و جهادکشاورزی برگزار شود تا مابقی اراضی کشاورزی استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز در ادامه از ورود هیئت روسی به استان البرز خبر داد و گفت: این هیئت امروز دوشنبه با ورود به البرز پس از بازدید از مزارع استان با کشاورزان قراداد منعقد کرده و بر اساس آن محصولات کشاورزی را در محل بسته بندی و جداسازی کرده و به کشور روسیه صادر می کنند.

وی همچنین به واحدهایی که غیرفعال بوده و یا پیشرفت فیزیکی داشته اما موفق به تکمیل طرح خود نبوده اند اشاره کرد و افزود: به این دسته از واحدها تسهیلات بانکی ۱۴ درصد ارائه می شود که لازمه آن ثبت نام در سایت اینترنتی «بهین یاب» است.

موسوی در پایان تاکید کرد: پس از ثبت نام و بررسی طرح واحدها در کارگروهی ویژه، اعتبارات لازم در اختیار این دسته از واحدهای کشاورزی قرارداده خواهد شد.