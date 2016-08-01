به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی، یکشنبه‌شب در جلسه توجیهی قطب‌های صنایع تبدیلی در بهشهر افزود: در این دهکده اقتصاد مقاومتی در امر آموزش و توانمندی محصولات و تولیدات کشاورزی فعالیت‌های مختلف آغازشده است تا بتوانیم این روستا، را به‌عنوان قطب روستایی اقتصاد مقاومتی معرفی کنیم.

وی بابیان اینکه کارگروه اقتصادی شهرستان بهشهر با تمام توان برای این موضوع وارد عمل شده است و دغدغه‌های مختلفی را در راستای نهادینه کردن این مهم در سطح شهر و روستاها دنبال می‌کند، یادآور شد: تولید انار در شهرستان بهشهر به‌عنوان یکی از محصولات ارگانیک مهم، از محصولات خاصی است که اکنون به‌صورت سنتی تولید و به فروش می‌رسد.

فرمانده سپاه بهشهر ادامه داد: با توجه به طرح کشوری بسیج سازندگی و اینکه " هر شهر قطب تولید محصولات خود شود" در شهرستان بهشهر نیز انار به‌عنوان محصول مهم شهرستان و منبع درآمدزایی اعلام شد تا بتوان با استفاده از فرآوری و صنایع تبدیلی این انار و تبدیل آن به رب انار، بهشهر را با رب انار در استان و کشور معرفی کنیم.

نجفی گفت:‌ بهشهر ظرفیت تبدیل سازی محصولات به برند را دارد و باید در این راستا با کمک و همکاری کارگروه اقتصادی، جهادی وارد عمل شویم و با حمایت و اعتماد، انار و رب انار بهشهر را به برند کشوری و جهانی در اقتصاد مقاومتی تبدیل کنیم.

رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان بهشهر نیز در سخنانی گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی در حدود 3 سال با تلاش و همت سپاه بهشهر و کارگروه اقتصادی و با آموزش فنی و حرفه یا در دستور کار قرار گرفت تا به‌نوعی در این روستا، اقتصاد مقاومتی را در عمل نهادینه کنیم.

رامین کیانی افزود: عمده مشکل ما در کشور، آموزش است که اگر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش مناسب وجود داشته باشد در بحث اقتصاد مقاومتی مشکلی نخواهیم داشت که در حال حاضر با توجه به گذر از بازاریابی سنتی به مدرن و الکترونیکی باید آموزش‌های لازم در این زمینه نیز ارائه شود که در حال انجام است.