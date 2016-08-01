«درخت های بی سایه» نقد و بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون ادبیات ایران، نشست نقد و بررسی رمان «درخت های بی سایه» نوشته سیاره مهین فر عصر امروز دوشنبه ۱۱ مرداد در کانون ادبیات ایران برگزار خواهد شد.

این برنامه به عنوان چهارصد و هفدهمین نشست هفتگی کانون ادبیات برگزار شده و در آن محمدرضا گودرزی و مهرانگیز اشراقی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

نشست نقد و بررسی این رمان از ساعت ۱۷ امروز دوشنبه ۱۱ مرداد در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره ۲۵ برگزار می شود.