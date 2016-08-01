حمایت از نامزدی شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای این نهاد در حوزه جوانان افزود: موضوع جوانان یکی از اساسی ترین زمینه های فعالیت در یونسکو است و در همین راستا، کمیسیون ملی یونسکو نگاه ویژه ای به مباحث جوانان دارد.

وی با تاکید بر حمایت کمیسیون ملی یونسکو از نامزدی شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام تاکید کرد: برنامه کمیسیون ملی یونسکو حمایت از جوانان و سازمان های مردم نهاد در تمامی عرصه ها است و در همین راستا آماده همکاری در جهت تایید شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام هستیم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو اضافه کرد: کمیسیون ورزش و جوانان یکی از مهمترین کمیسیون های ۱۳گانه کمیسیون ملی یونسکو است و به همین جهت برنامه های جهانی یونسکو در حوزه جوانان را در اولویت اقدامات خود قرار داده ایم.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: موضوع جوانان یکی از اساسی ترین زمینه های فعالیت در یونسکو است و در کمیسیون ملی یونسکو در ایران، برنامه های جهانی یونسکو در حوزه جوانان را پس از تطبیق با قوانین داخلی کشور و با نگاه بومی، به اجرا در می آوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر شیراز به عنوان دومین پایتخت جوانان جهان اسلام برای سال ۲۰۱۷ معرفی شده است. پیش از این استانبول نخستین پایتخت جوانان جهان اسلام معرفی شده بود.