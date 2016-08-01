افزایش ۱۰۰ درصدی توقیف محموله های قاچاق در سه ماهه نخست امسال 

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به اینکه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور در راس برنامه های ناجا قرار دارد، اظهار داشت: تمرکز بر شناسایی و برخورد با شبکه های کلان قاچاق از اولویت های اصلی پلیس آگاهی در سال ۹۵ است.

وی با اشاره به اینکه ناجا با تمام توان مقابله با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده است، افزود: لازم است تمام دستگاه ها و سازمان هایی که در راستای مبارزه با پدیده قاچاق، مسئولیت و نقش دارند به وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: عملکرد استان های ۱۹ گانه هدف در راستای اهداف این قرارگاه بوده؛ به طوری که در کشف محموله های کلان، رشد قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم.

وی از افزایش ۱۰۰ درصدی توقیف محموله های کلان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

نقش اثرگذار افزایش هزینه جرم در کاهش حجم کالای قاچاق

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه افزایش هزینه جرم یکی از عوامل موثر در افزایش و کاهش حجم کالای قاچاق است، افزود: یکی از برنامه های جدی پلیس در سال ۹۵، پیگیری مصادره وسائط نقلیه حامل و انبار کالای قاچاق است تا از این طریق بتوانیم ریسک قاچاق را برای قاچاقچیان بالا ببریم.

گفتنی است، ششمین جلسه کارگروه تخصصی مقابله با قاچاق کالا و ارز با حضور روسای پلیس های آگاهی، پاوا و فرماندهان مرزبانی استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و نمایندگان پلیس های تخصصی به ریاست سردار مقیمی به منظور بررسی عملکرد رده های مذکور برگزار شد.