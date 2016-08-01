به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب استان زنجان از تاریخ ۲ تا ۸ شهریور، نمایشگاه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ شهریور، نمایشگاه کتاب استان البرز از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ شهریور و نمایشگاه کتاب استان آذربایجان غربی از تاریخ ۲۸ شهریور تا ۲ مهر ماه برگزار میشود.
ناشران تا تاریخ ۱۵ مردادماه مهلت دارند برای ثبت نام و حضور در نمایشگاه به سایت www.icfi.ir بخش نمایشگاههای استانی مراجعه و ثبتنام کنند. پیشتر توسط موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مهلت ثبت نام برای حضور در این نمایشگاهها ۱۱ مرداد ماه اعلام شده بود.
نمایشگاههای کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در مراکز استانها برگزار میشود.
