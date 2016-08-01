۸۰۰ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی ایلام انجام شد

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون بیش از ۶۰۰ وسیله سنجش سبک و باسکول ثابت همکف، آزمون ۷۵۰ نازل جایگاه عرضه سوخت مایع، آموزش بیش از دو هزار نفر ساعت به مدیران کنترل کیفیت و کارکنان، صدور ۹ پروانه کاربد علامت استاندارد، تمدید ۲۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد، معرفی هشت واحد تولیدی وصنفی به مراجع قضایی از اقدامات مهم این اداره کل در چهارماهه اول سال ۹۵ بوده است.

وی گفت: بیش از۸۰۰ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه ایلام انجام شده است.

مدیر کل استاندارد ایلام گفت: بر اساس بازدید گروهی انجام شده از واحدهای صنفی و عرضه کالا، واحد هایی مشاهده شد که اقدام به عرضه کالای فاقد علامت استاندارد بودند.

همتی گفت: با توجه به اینکه هدف از کنترل بازار توسط این اداره کل ناامن کردن بازار برای فرو ش محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت است، کارشناسان استاندارد ایلام تعهد لازم مبنی بر عدم عرضه و فروش کالاهای فاقد استاندارد و عودت کالاهای فاقد علامت استاندارد از این واحدهای صنفی اخذ کرده اند.

وی افزود: بعد از اتمام مهلت قانونی و در صورت عدم توجه به تعهدات، واحد مشمول پیگرد قانونی بوده و برابر ضوابط موضوعه جهت اقدامات حقوقی لازم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان ایلام گفت: ۱۰۰موضوع استاندارد ملی ایران توسط کارشناسان این اداره کل درکمیته ملی تدوین شده است که این استانداردها به عنوان استاندارد ملی ایران در سراسر کشور مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد.

وی اعلام کرد: این استانداردهای ملی در صنایع مختلفی از جمله غذایی وکشاورزی، رایانه و فراوری داده ها، شیمیایی و پلیمر، اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، خدمات،خودرو ونیرو محرکه، ساختمانی ومعدنی، گردشگری و برق و الکترونیک تدوین شده است.