۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

چاوش اوغلو:

اروپا یک سال زمان دارد

وزیر امورخارجه ترکیه در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به اروپا یک سال فرصت داد تا وعده هایش در قبال آنکارا را محقق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاوش اوغلو» در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه در پاسخ به اینکه ترکیه تا چه زمانی به تحویل گرفتن «فتح الله گولن» امیدوار است، گفت: وزارت دادگستری ترکیه تمام توان خود را در این راه به کار گرفته است، اما این امر تا هنگامی که تمام مدارک و اسناد دسته بندی شود زمان می برد. ما به محض تکمیل رونده وی را تحویل خواهیم گرفت.

وی همچنین همکاری دوجانبه با آمریکا بر سر تحویل گرفتن گولن را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: آمریکا تاکنون همگام با ما در تحقق این خواسته پیش آمده است.

وزیر امورخارجه ترکیه در بخش دیگری از این گفتگو درباره مناسبات آنکارا با اتحادیه اروپا گفت: ما به اروپایی ها یک سال زمان می دهیم تا خواسته های ترکیه را محقق کنند.

اتحادیه اروپا قرار بود تا ماه جولای موضوع لغو روادید شهروندان ترکیه را اجرایی کند که هنوز این امر صورت نگرفته است.

شقایق لامع زاده

