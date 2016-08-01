غلامرضا قوسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهارکرد: متاسفانه خشکسالی های پیاپی تاثیرات منفی زیادی بر جامعه عشایری خراسان جنوبی داشته است.

وی از کاهش تولیدات دامی خبر داد و گفت: همچنین روند نیاز خانواده های عشایر به آبرسانی نیز افزایش یافته است.

قوسی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ هزار خانواده عشایر در سطح استان وجود دارند، اظهار کرد: از این میزان، بیش از هفت هزار خانواده نیازمند آبرسانی هستند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: به طور میانگین در هر ماه ۱۷ هزار متر مکعب به این خانواده ها آبرسانی می شود.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۶۰ هزار متر مکعب به این خانواده ها آبرسانی داشته ایم، افزود: به طور میانگین به ۴۸۰ منطقه عشایری آبرسانی می شود.

قوسی با اشاره به بارندگی های چند روز گذشته، ادامه داد: بنا به گفته برخی عشایرنشینان استان، اگر این بارندگی ها تا دَه دقیقه دیگر ادامه داشت، آب مورد نیاز آن ها برای مدتی تامین می شد.

تولید ۸۰۰ میلیارد ریال محصول دامی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه جامعه عشایر مردمانی غیور و زحمتکش را دارا است، افزود: علی رغم این خشکسالی ها توانسته اند در چهار ماهه نخست سال جاری، تولیدات دامی خود را به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن برسانند.

وی با اشاره به ارزش ریالی این محصولات، اظهار کرد: این تولیدات بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته است.

قوسی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۹ هزار تن شیر و فراورده های لبنی و ۳۰۰ تن کرک، مو و پشم و هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان تولید شده است.

وی خواستار توجه مسئولان به عشایر استان شد و افزود: کمبود علوفه دام، آب شرب و خشکسالی ها مشکلات زیادی را برای این قشر به بار آورده است.

برنامه ای برای افزایش صندوق های خرد زنان نداریم

قوسی با اشاره به تشکیل صندوق های خرد زنان عشایر، ادامه داد: این صندوق ها در راستای استفاده از توانمندی های زنان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۶ صندوق خرد زنان در حال فعالیت است، افزود: برای سال جاری برنامه ای در راستای افزایش صندوق های خرد زنان نداریم.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: سیاست ما مبنی بر این است که این تعداد صندوق را بیش از شرایط کنونی فعال کنیم.