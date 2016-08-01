عادل یونسی، هنرمند نقاش درباره برپایی نمایشگاهی از آثارش در شهر پاریس به خبرنگار مهر گفت: اکتبر امسال (مهرماه) نمایشگاهی در پاریس برپا خواهم کرد که آثاری که در این نمایشگاه به انتخاب گالری دار به نمایش در می آید، کارهای متفاوتی از من خواهد بود.

وی که دومین نمایشگاه خود را در پاریس برپا می‌کند، بیان کرد: با یک گالری قرارداد بستم که دو سال مداوم روی آثارم کار کند و در واقع اسپانسر کارهایم شده است و آثار را از من می خرد تا در جاهای مختلف ارائه دهد. سیستم آنها هم مانند ایران نیست که یک نمایشگاه بگذارند و از هنرمند در فروش آثار درصد بگیرند بلکه تمام آثار را از من خریده اند تا خودشان روی فروش آن کار کنند. قرار است بار اول کارهایم را به قیمتی که تا الان داشته‌اند بخرند و بار دوم قیمت را من تعیین کنم.

این هنرمند نقاش درباره برپایی نمایشگاه در ایران نیز گفت: هر مجموعه ای که روی آن کار می کنم دو سال طول می کشد تا به سرانجام برسد و به خاطر فضای گالری های ایران ترجیح می دهم فعلا در خارج از کشور نمایشگاه بگذارم زیرا برخورد آنها با هنر و هنرمند برخورد با خود هنر است تا بحث فروش آثار و....

وی که از جمله هنرمندان جوانی است که آثارش خیلی زود در بازار هنر نقاشی رشد کرد درباره اینکه گالری‌دار فرانسوی بر اساس چه ویژگی روی کارهای این هنرمند سرمایه گذاری می کند، توضیح داد: آنها همه کارهای مرا دیدند و یک سری از کارهایم را انتخاب کردند که بر عکس کارهایی که از من زیاد دیده شده و رنگی هستند، فضایی خاکستری دارد. موضوعات همان است اما تلخی در این آثار به واسطه اینکه رنگ از آن گرفته شده بیشتر دیده می شود. در واقع مخاطب آثار من همیشه خود را در مقابل یک فضای رنگی می بیند و به همین دلیل یادش می رود اگر جای هر کدام از کاراکترهایی که در آثارم هست باشد چه حس وحشتناکی خواهد داشت ولی در این آثار بیشتر متوجه موقعیت ترسناک شخصیت های آثارم خواهد بود. گالری دار فرانسوی معتقد است این کارها به شخصیت من نزدیک تر است و او مایل است شخصیت هنرمندها را در نمایشگاه هایی که می گذارد معرفی کند نه اینکه صرفا یکسری آثار به نمایش بگذارد و بفروشد.

یونسی درباره این موضوع که شنیده می شود در سری جدید کارهایش خط هم وارد فضای نقاشی شده است، توضیح داد: من خط خیلی بدی داشتم حتی در دوره راهنمایی طراحی ام خوب بود و خطم خیلی بد بود. یک دوره بعد از فراز و نشیب های روحی و عزلت نشینی ناخودآگاه به خطاطی علاقمند شدم. در آن دوره کاشی و نسخه های خطی قدیمی را مرمت می کردم و به واسطه زمان زیادی که محو این آثار می شدم گویا خط و خوشنویسی در من ته نشین شد. سپس بدون اینکه کلاسی رفته باشم و آموزشی دیده باشم متوجه شدم خطم به مرور بهتر شده است.

وی در پایان گفت: این کارهایی که به آن اشاره می کنید کالیگرافی نیست اما کالیگرافی هم در آن استفاده شده است. در نقاشی هایم یک سری پرده نقاشی شده که بافت این پرده ها با استفاده از خط درست شده است.

عادل یونسی متولد ۱۳۶۴ است و در کارنامه هنری خود برپایی ۸ نمایشگاه انفرادی را از سال ۸۳ تاکنون دارد و در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی نیز شرکت داشته است. عادل یونسی نفر اول سومین دوره فستیوال هنر جوان در سال ۱۳۸۵ و نفر اول سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی کشور ۱۳۸۴ بوده است.

آثار این هنرمند فضایی پیچیده دارند و جهانی رویاگونه را به تصویر می کشند. آدم ها، دلفین ها، ببرها و گورخرها، ماشین های قدیمی، دلقک ها در حال بازگویی ماجرایی برای مخاطب هستند. ماجرایی که در یک جهان شاد، اتفاق می‌افتد اما در عین حال همه چیز آن غافلگیر کننده است.