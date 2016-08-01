کتاب «فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه سیاسی دانشی است که با رویکرد و روش عقلانی پیرامون مطلوبیت های حیات سیاسی انسان ها بحث می کند.و به دنبال این است که «بهترین نوع زندگی اجتماعی»، «بهترین رژیم سیاسی» و «بهترین تعامل اجتماعی»، «بهترین غایات زندگی سیاسی» را تبیین کند.

بر خلاف سایر دانش ها و گرایش های دانش سیاسی از روزمرگی علم سیاست و عینی گرایی جامعه شناسی سیاسی و جزئی نگری فقه سیاسی، فاصله می‌گیرد و به عنوان رویکردی کلی ،دائمی ، فرازمانی به حیات سیاسی نظر دارد. کتاب، فلسفه سیاسی آیت الله‌العظمی سیدعلی خامنه ای را بر اساس روش پرسش گری سیاسی در پاسخ به بیست پرسش اساسی در شش محور کلی: روش فهم و مبانی فلسفه سیاسی، مناسبات زندگی فردی و اجتماعی و حقیقت حیات شهروندی و جایگاه حکومت و شهریاری و جهت گیری های غایی و آرمانی درفلسفه سیاسی ، سامان یافته است.

ویژگی این کتاب، توجه محقق محترم آن به نوآوری های فکری، ادبیات نوین، پایبندی به صبغه فلسفی از طریق پیوند بنیادهای نظری با سامانه های عملی، رعایت جامعیت موضوع و ابعاد فلسفه سیاسی است .تلاش شده است تا علاوه بر کثرت استناد به اندیشه آیت الله‌العظمی سیدعلی خامنه ای، پایبندی به اختصار و ایجازنویسی و پرهیز از حواشی، رعایت شود.

چاپ سوم اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در حجم ۵۳۲ صفحه، شمارگان۳۰۰ نسخه، قیمت ۲۵۰۰۰ تومان و در قطع رقعی منتشر ‌شد.