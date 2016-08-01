گسترش خدمات پُستی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

محمدعلی چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرویس پست مستقیم، بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیک، پست لجستیک، طرح ملی استانداردسازی آدرس مکان محور، طرح سیماک و خدمات نیابتی به سازمان ها بخشی از خدمات پست است که در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و تحقق اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است.

وی افزود: این خدمات باهدف کاهش هزینه، تردد و مراجعات مردمی به سازمان ها، ارتقای بهره وری، کاهش آلودگی و سرعت بخشیدن به انجام کارها و کوتاه کردن فرایند کار بین مردم و سازمان ها از جمله مصداق اقتصاد مقاومتی در پست استان مرکزی است.

اجرای طرح یکسان سازی نشانی پستی در استان مرکزی

مدیر کل پست استان مرکزی از اجرای طرح ملی موسوم به جی نف باهدف یکسان سازی نشانی تمام شهروندان در استان مرکزی خبر داد.

چراغی گفت: در این طرح با هوشمند سازی و استاندارد شدن نشانی ها، بانک اطلاعات ارسال مرسولات تشکیل می شود که در کاهش زمان ارسال و تسهیل در امور پستی بسیار موثر است.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، کمیته ای تخصصی در استان، براساس آیین نامه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده و مدیر کل پست استان نیز به عنوان دبیر کمیته منصوب و اولین جلسه نیز در اسفند سال گذشته با حضور نماینده اعزامی از تهران و اعضای کمیته به عنوان کارگاه آ موزشی در اراک برگزارشد.

مدیر کل پست استان مرکزی بیان داشت: این طرح با تعاملات بسیار خوبی که با استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان های مرتبط برقراراست، با پیشرفت خوبی در حال انجام است.

پست هوشمند به معنای همراه شدن با انتظارات مشتریان است

مدیرکل پست استان مرکزی اظهار داشت: پست هوشمند به معناب درک صحیح تغییر و تحولات محیطی، همراه و همگام شدن با خواسته ها و انتظارات مشتریان، نگرش نوین و پدیده های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استفاده از تکنولوژی روز باهدف کاهش هزینه ها و ارایه سرویس مناسب به مشتریان است.

چراغی خاطرنشان کرد: پست استان مرکزی، برای افزایش درآمد، تفاهم نامه و قرارداد پستی با برخی از بانک ها، ادارات و نهادها منعقد کرده تا خدمات مرتبط با این ادارات را به انجام برساند.

وی ادامه داد: ثبت نام کارت هوشمند ملی از دوباجه به ۱۴باجه در استان مرکزی افزایش یافته است.

مدیرکل پست استان مرکزی گفت: در حال حاضر قرارداد ثبت نام ADSL و توزیع سیم کارت های دایمی و اعتباری همراه اول در سطح دفاتر شهرستان های استان با مخابرات منعقد شده و در حال اجرا است.