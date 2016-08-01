مشارکت بیش از ۱۵هزار نفر در طرح تهیه ۲۰۰جهیزیه اینستاگرامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نایینی با بیان این مطلب افزود: قرار است در موج دوم، از فضاهای جدید برای جلب مشارکت مردم در کمک به تامین هزینه برای ۷۵هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد بهره گرفته شود.

وی افزود: برنامه تلویزیونی آینه شمعدون در شش قسمت، پخش تیزرهای تبلیغاتی برای دعوت مردم به مشارکت در این طرح خیریه، و همچنین دعوت به مشارکت مردم برای معرفی نوعروسان نیازمند به تامین جهیزیه از جمله اقداماتی است که در موج دوم پیگیری خواهد شد.

مجری طرح آینه شمعدون با اشاره به تامین جهیزیه اینستاگرامی گفت: یکی دیگر از اقدامات ما در موج دوم، تامین ۲۰۰ جهیزیه اینستاگرامی بود که قرار شد فعالان شبکه‌های اجتماعی با مشارکت در این طرح ما را در تهیه آن یاری کنند.

نائینی اضافه کرد: با این حال درحالی که دو روز از اجرای این طرح می‌گذرد تاکنون بیش از ۱۵هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند.

وی افزود: در این طرح کاربران اینستاگرام می‌توانند با شماره گیری #۷۶۷* و انتشار هر «پست»، بدون پرداخت هزینه، ۱۰هزار تومان در این طرح مشارکت کنند.

وی در خاتمه گفت: با انتشار ۲۰ هزار پست از سوی کاربران اینستاگرامی، ۲۰۰ جهیزیه اینستاگرامی تامین خواهد شد. کاربران می توانند با ثبت نام در @ayneshamdoon_ir_bot و ارسال عکس در این طرح شرکت کنند.