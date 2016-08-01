اعلام فراخوان مشمولان مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاری بخش از فراخوان کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه خبر داد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری می باشند.



وی با بیان اینکه، براساس اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

وی افزود: براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کالا و ارایه خدمات یا واردات محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، فرش دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

طاری بخش در خصوص زمان اجرای قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ اول مهرماه سال جاری، مکلف به اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده از امروز می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجرای قانون فراهم گردد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اظهار داشت: مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، می توانند از طریق سامانه یاد شده و یا مراجعه حضوری به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان صورت گیرد.