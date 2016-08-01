تاکنون هیچ گونه آتش سوزی حادی در جنگل های ایلام رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی ایلام، رضا احمدی اظهار داشت: به رغم افزایش حجم گردشگران و طبیعت گردان، افزایش بی سابقه دما و گرمای سوزان، افزایش دامداران و کشاورزان؛ بجز تعداد معدود و محدودی آتش سوزی که آن هم در برابر همت ما می توانیم دوستداران طبیعت دوام و قوامی نداشته، خوشبختانه برخلاف مدت مشابه سال قبل از آن که آتش سوزی های فراوانی حادث و با خسارت های تلخ و ناگواری همراه شد، تا کنون هیچگونه آتش سوزی حاد، فراگیر و دامنه داری در عرصه های طبیعی استان رخ نداده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه تمام کانون های بحرانی و نقاط حادثه خیز در عرصه های طبیعی استان، احصاء، شناسایی و اکیپ های زبده اطفاء حریق با تجهیزات و امکانات لازم در این مبادی استقرار یافته اند، بیان داشت: آرامش نسبی حاکم بر عرصه های طبیعی استان ایلام، مرهون زحمات و تلاش های شبانه روزی مردم طبیعت دوست استان، همه گروه های خلاق، خوش فکر و مردم نهاد، مدیران سختکوش، مسؤلان تلاشگر، نیروهای مقتدر و جان برکف نظامی، انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیج، تیم منسجم مدیریت بحران، دستگاه های امدادرسان، رسانه های دیداری و شنیداری و خادمان ملت در این مجموعه خدمتگزار است.

احمدی اعلام به موقع و سریع وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را بهترین نمونه همکاری و همراهی مردم برای حراست از این عرصه ها ارزیابی کرد و یادآور شد: خوشبختانه همه مردم خوب و فهیم ایلام، طبیعت زیبای این استان را جزء لاینفک زندگی جاری خود قلمداد می کنند و برای حفاظت و توسعه آن همیشه پای کار بوده و هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام همه آحاد جامعه برای مشارکت گسترده در حفظ و توسعه منابع طبیعی را به یاری طلبید و تصریح کرد: بدون مشارکت و همکاری و همراهی مردم نمی توان اهداف درون و برون سازمانی را به خوبی محقق ساخت.