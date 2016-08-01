وزیر دفاع از پتروشیمی بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان صبح دوشنبه با استقبال مسئولان شهرستان عسلویه و مدیران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وارد عسلویه شد و در اولین برنامه کاری خود از پتروشیمی بوشهر بازدید کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه از برخی صنایع پتروشیمی در حال توسعه و همچنین برخی زیرساخت های توسعه ای پایتخت انرژی کشور بازدید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بوشهر با ظرفیت سه میلیون تن محصول در سال اجرا می شود و شامل واحدهای اتان، اتیلن، برش‌های سه کربنه، متانول، گوگرد، پلی اتیلن سبک و سنگین خطی، اسید استیک می شود.

این شرکت پتروشیمی با هدف تولید سالانه یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن متانول، یک میلیون تن الفین، ۵۵۰ هزار تن اتیلن گلیکول، ٣٠٠ هزار تن پلیمر سنگین و سبک و ۳۰۰ هزار تن اسید استیک طراحی و اجرا می شود.

پتروشیمی بوشهر همچنین ظرفیت ١٥٠ هزار تن جداسازی گوگرد، ٢٩٥ میلیون فوت مکعب در روز بازیابی اتان و ٣٢٤ میلیون فوت مکعب در روز شیرین سازی گاز را دارد.

پتروشیمی بوشهر در فاز ٢ عسلویه در زمینی به مساحت ٦٢ هکتار اجرا می شود.