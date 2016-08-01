ظرفیت تولید برق جزیره تنب بزرگ افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصاحب ارجمند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: این مولد به ظرفیت یکهزارو ۳۴۰ کیلووات و با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز ۳ مولد جدید جایگزین مولدهای قدیمی شد که با اضافه شدن مولد جدید، تعداد مولدهای برق نیروگاه به ۵ مولد افزایش یافت.

به گفته ارجمند، با اضافه شدن این مولد ولتاژ شبکه برق جزیره تنب بزرگ به میزان قابل توجهی تقویت شد.

ارجمند در ادامه به پروژه اصلاح شبکه برق جزیره هنگام اشاره کرد و افزود: در این طرح ۴ کیلومترشبکه فشار ضعیف و ۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال مورد اصلاح و بهینه سازی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان همچنین با اشاره به پروژه زمینی کردن شبکه برق جزیره ابوموسی اظهار داشت: این طرح تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که طی آن ۱۱ کیلومتر هوایی به شبکه زمینی تبدیل شده است.

وی در ادامه گفت: نیروگاه خصوصی ۱۰ مگاواتی جزیره ابوموسی که در سال گذشته به بهره برداری رسید تاکنون بیش از ۴۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است.