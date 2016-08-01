ساماندهی اقتصادی آستان قدس رضوی/توسعه مفهوم خدمت،خادم و مخدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر شفاف سازی در امور مختلف آستان قدس رضوی تاکید و اظهار کرد: شرایط باید به گونه‌ای باشد که تمامی واقفان و مردم عزیز ایران اسلامی و دلدادگان ساحت قدسی حضرت رضا(ع) در سراسر جهان اسلام، در جریان روند امور در آستان قدس رضوی قرار گیرند و بنا داریم اطلاع رسانی را بیش از پیش افزایش دهیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، آستان قدس رضوی را نهادی متعلق به مردم، برای مردم و در راستای خواست مردم توصیف و بیان کرد: مردم با نذر و وقف خود، اداره کنندگان حقیقی این بارگاه مقدس هستند و آن هایند که از ظرفیت‌ها و امکانات این آستان بهره مند می‌شوند.

حوزه‌های علمیه باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند

حجت الاسلام رئیسی در بخشی دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشیع دارای فقهی قوی است که می‌تواند پاسخ گوی تمام نیازهای جامعه باشد، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید مبتنی بر اصول دینی که ائمه اطهار(ع) برای ما باقی گذاشتند، نیازهای روز جامعه را پاسخ دهند.

وی یکی از رسالت‌های حوزه‌های علمیه را پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و راه اندازی کرسی‌های نظریه پردازی معرفی کرد و افزود: این بر عهده حوزه‌های علمیه است که بر اساس آموزه‌های مکتب امام صادق(ع) برای نیازهای روز جامعه پاسخ مناسب بیابند. به نوعی حوزه‌ها مسئولیت پاسخ‌گویی به سوالات مبتنی بر نظر اسلام را دارند، اما اجرای آن ها بر عهده مدیران و مسئولان اجرایی کشور است که به برکت انقلاب اسلامی این امر به میزان قابل توجهی محقق شده و گام‌های بسیار خوب و موثری نیز در این مسیر برداشته شده است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، تفاوت دوران معاصر با سده‌های مختلف تاریخ اسلام پس از امیرالمومنین(ع) را حکم فرمایی فقه در جامعه دانست و گفت: تفاوت دوران امروز با گذشته و دوران بزرگانی چون صاحب جواهر، شیخ انصاری و ... در این است که در هیچ دوره‌ای فقه حکومت نمی‌کرده و تمامی ابعاد جامعه بر اساس اصول و مبانی فقهی نبوده است اما امروز در جامعه فقه حکومت می‌کند و این امر وظیفه حوزه‌های علمیه را در پاسخ گویی به مسائل گوناگون جامعه دشوار کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی ظرفیت علمی مشهد را به سبب همجواری با مضجع شریف عالم آل محمد(ص)، حضرت رضا(ع) بسیار غنی توصیف و عنوان کرد: مشهد، به سبب همجواری با مضجع عالم آل محمد(ع)، برخورداری از حوزه علمیه کهن و وجود دانشگاه‌ها، علما و دانشمندان مطرح، ظرفیت آن را دارد که به مرجعیت علمی جهان اسلام تبدیل شود و سوغات مشهد، علاوه بر موارد متداول، سوغات علمی برای اهل خرد و اندیشه نیز می تواند باشد.

وی افزود: امروز به دنبال تحقق این مرجعیت علمی هستیم. البته این امر اقتضائاتی نیز دارد و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها باید با یک نگاه جدید و تلاش مضاعف در این عرصه گام بردارند.

نقش مقوله زیارت در مصون سازی جامعه

حجت الاسلام رئیسی با بیان این مطلب که سالانه بین ۲۷ تا ۳۰ میلیون زائر به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند، تاکید کرد: امروز مقوله زیارت یکی از راه‌های اساسی در مصون سازی جوانان و جامعه در برابر تهاجم و شبیخون فرهنگی است. آستان قدس رضوی، مدرسه انسان سازی است که در آن معلم حضرت رضا(ع) و متعلم زائران بارگاه مطهر رضوی هستند. هجمه‌ دشمنان به مقوله زیارت نیز به همین دلیل است که آنان به ظرفیت مصون ساز زیارت پی‌برده اند.

وی با اشاره به خیل عظیمی از زائران اهل سنت که به حرم رضوی مشرف می‌شوند، ادامه داد: داعشی‌ها و تکفیری‌ها را به هیچ عنوان نمی‌توان اهل سنت خواند. برادران اهل سنت از ارادتمندان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند و این جزو اعتقادات آن ها بوده و در کتب معتبر اهل سنت نیز این موضوع وجود دارد.

وقف، میراث ماندگار

وی با بیان اینکه وقف یکی از مصادیق ابراز ارادت و عشق و دلدادگی به ساحت قدسی ائمه اطهار(ع) است، گفت: یکی از جلوه‌های عشق مردم به حضرت علی بن موسی الرضا(ع) موضوع موقوفات این حضرت است. برای انسان هایی که می‌خواهند عمرشان به جاودانگی پیوند بخورد، سنت الهی وقف، یکی از بهترین روش‌ها و از رموز این جاودانگی است.

وی در ادامه به مقوله «وقف مشارکتی» اشاره کرد و از تلاش‌های آستان قدس رضوی برای فراهم آوردن زمینه این گونه وقف‌ها برای اقشار مختلف مردم با تمکن‌های مختلف مالی سخن به میان آورد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، مزیت «وقف مشارکتی» را گسترش فرهنگ وقف در تمامی سطوح درآمدی جامعه عنوان کرد و افزود: وقف یکی از آموزه‌های دینی ماست و بزرگترین واقف تاریخ اسلام امیرالمومنین علی(ع) هستند. حال اگر افرادی از حیث مالی وسعشان نمی‌رسد موقوفه مستقل داشته باشند، «وقف مشارکتی» روشی خوب است تا هر فردی با هر درجه از تمکن مالی، در وقف شرکت کند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه یکی از رسالت‌های اصلی آستان مقدس رضوی را کمک به محرومان و ضعفا معرفی و خاطرنشان کرد: اصل رسیدگی به محرومان در سیره تمامی حضرات معصومین(ع) از جمله امام رضا(ع) وجود داشته و ما نیز به عنوان پیروان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، توجه به اقشار نیازمند و محروم را باید سر لوحه کار خود قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که عموم درخواست‎‌های ارسالی به آستان قدس رضوی در ماه‌های گذشته حول چه موضوعی بوده است؟ پاسخ داد: از آنجا که مقام معظم رهبری در حکمشان بر محرومان و نیازمندان تاکید ویژه داشته‌اند و حرم مطهر رضوی نیز ذاتا ملجاء و پناهگاه مومنان به حساب می‌آید، در خواست‌های بسیاری در موضوعات گوناگون برای آستان قدس رضوی ارسال شده است. امروز مشکلات اقتصادی و بیکاری یکی از معضلات جامعه ماست و بسیاری از درخواست‌ها حول موضوع اشتغال بوده است، اما باید توجه داشت که بیشترین خدمه آستان قدس رضوی نیروهایی هستند که با عشق و ارادت و به صورت افتخاری در این حرم مشغول خدمت هستند، بنابراین اشتغالی که در دیگر مراکز می‌تواند وجود داشته باشد، در این حرم مطرح نیست.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آستان قدس رضوی برای نیازمندان چه خواهد کرد، گفت: دو موضوع تسهیل زیارت و کمک به محرومان، سرلوحه اقدامات آستان قدس رضوی قرار گرفته است. در حوزه کمک رسانی به محرومان نیز عموم توجه ما رسیدگی به مناطق محروم و رفع نیازهای اساسی ساکنان آن مناطق است.

وی با بیان اینکه در کمک رسانی به دنبال اقدامات فعال هستیم و نه منفعلانه، اضافه کرد: تلاش داریم تا قبل از اینکه درخواستی برای ما ارسال شود، مناطق محروم را با کمک نهادهای مسئول در این زمینه شناسایی کنیم و برای کمک رسانی به سراغ آن ها برویم، البته در این مسیر قطعا از ظرفیت‌ نهادهایی چون بسیج سازندگی و کمیته امداد نیز بهره خواهیم برد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به برخی اقدامات کمک رسان آستان قدس رضوی در دوره جدید، عنوان کرد: برای اولین بار، پس از عید فطر سال جاری صدها گروه جهادگر تحت عنوان «جهادگران رضوی» با همکاری بسیج سازندگی به مناطق محروم سراسر کشور اعزام شدند که این جهادگران خدماتی را در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی-درمانی و تبلیغی-آموزشی به محرومان ارائه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه برای تسهیل امر کمک رسانی به محرومان، معاونتی تحت عنوان «امداد مستضعفان» در آستان قدس رضوی ایجاد شده است، تصریح کرد: در امر کمک رسانی به محرومان به دنبال هم افزایی با سایر نهادهای کمک رسان هستیم؛ به همین منظور شناسایی مناطق محروم و نیازمندان بر عهده مجموعه هایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ع) است و ما در کمک رسانی‌ها مشارکت خواهیم کرد.

ساماندهی اقتصادی آستان قدس رضوی

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری در منشور هفتگانه آستان قدس رضوی مبنی بر ساماندهی فعالیت های اقتصادی این مجموعه، گفت: امروز آستان قدس رضوی شرکت‌هایی دارد که برخی از آن ها زیان‌ده هستند و باید در مورد آن ها تعیین تکلیف صورت بگیرد. از سوی دیگر با پروژه‌هایی روبه رو است که با اقتصاد مقاومتی و رسالت آستان قدس رضوی تناسبی ندارد و ما بنا داریم در این شرکت‌ها و پروژه‌ها بازنگری جدی داشته باشیم.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: وضعیت اقتصادی آستان قدس رضوی به گونه ای است که تمام آنچه که از نذورات و شرکت ها عاید می‌شود، تنها پاسخگوی بخشی از نیازهای آستان قدس رضوی است که باید با ساماندهی اقتصادی این مشکل مرتفع شود.

وی گفت: سرمایه گذاری‌های آستان قدس رضوی از این پس تنها در سه امر فعالیت‌های فرهنگی، امور زائرین و کمک رسانی به محرومان خواهد بود؛ لذا در پروژه‌هایی همچون «مشهد مال»، «جهان مال» و امثالهم تجدید نظر جدی می‌کنیم و بنا داریم سمت و سوی سرمایه گذاری‌ها را به سوی رسالت‌های اصلی آستان قدس رضوی تغییر دهیم.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در آینده توسعه بیشتر حرم مطهر رضوی نیز مدنظر خواهد بود یا خیر، توضیح داد: در گذشته تلاش‌های بسیار خوب و قابل تقدیری در ایجاد بنای باشکوه حرم مطهر رضوی انجام شده و توسعه قابل ملاحظه‌ای نیز یافته است. بنابراین در آینده عموما بر نگهداری، حفاظت و رفع ایرادات این بنای مطهر متمرکز خواهیم بود، همچنین سیاست توسعه زائرسراهای ارزان قیمت و توسعه دانشگاه‌های علوم اسلامی رضوی و دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) را دنبال خواهیم کرد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تاسیس اولین «زائر شهر رضوی» گفت: تسهیل زیارت و ایجاد زائرسراهای ارزان قیمت یکی از دغدغه‌های اصلی آستان قدس رضوی است که امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم گام‌های خوبی در این راه برداریم. در اولین گام احداث «زائر شهر رضوی» در زمینی به وسعت ۳۵ هکتار در ورودی شهر مقدس مشهد آغاز شده که امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال پنج هزار زائر را در این زائر شهر اسکان دهیم.

توجه به محرومان رویکرد محوری جشن‌های دهه کرامت

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه توجه به محرومان یکی از محوری ترین رویکردهای جشن‌های دهه کرامت امسال است، دهه کرامت را فرصتی مغتنم برای اشاعه فرهنگ رضوی در کشور برشمرد و تصریح کرد: در این دهه یکی از جلوه های کرامت توجه و کمک به محرومان است. بنابراین در دهه کرامت امسال حرکتی متفاوت در جشن‌های میلاد رضوی با محوریت توجه و اطعام محرومان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: ان شاءلله در دهه کرامت امسال همان گونه که عطر رضوی در سراسر ایران اسلامی طنین انداز می‌شود، به برکت نام امام رضا علیه السلام، گره گشایی از زندگی مردم نیز صورت گیرد.

توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم

تولیت آستان قدس رضوی در بخش پایانی سخنان خود از ثبت بیش از ۱۵ هزار درخواست برای خدمت در حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام به آستان قدس رضوی خبر داد و بر گسترش شبکه خدمت رسانی تاکید کرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه باید مفاهیم خدمت، خادم و مخدوم توسعه یابد و خدمات را در سطح کشور و جهان اسلام توسعه دهیم، عنوان کرد: بنا داریم تا با استفاده از تخصص متقاضیان خدمت بارگاه منور رضوی، سطح خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان را گسترش دهیم؛ به گونه‌ای که هر فردی بتواند با استفاده از تخصص خود به بارگاه منور رضوی و محرومان در هر نقطه از کشورخدمت‌رسانی داشته باشد.