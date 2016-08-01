به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نورزاد یکشنبه شب درجمع خبرنگاران گفت: مجتمع فرهنگی-آموزشی آیت الله شب زنده دار درجهرم کلنگ زنی می شود.

وی بااشاره به اینکه این پروژه با مساحت هفت هزارمتر ودرشش فاز طراحی شده است، افزود: زیربنای این مجتمع بیش از سه هزار متر است وهزینه بالغ بر ۵۰میلیارد ریال برای آن پیش بینی شده است.

نورزاد بااشاره به اینکه این پروژه طی سه سال به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: این پروژه در سه قسمت مدرسه ابتدایی، دبیرستان ومرکز قرآنی آیت الله شب زنده دار ساخته خواهدشد.

وی بااشاره به اینکه پروژه مذکور شامل دوساختمان سه طبقه مختص مدارس است که در محل دبستان شهدای گمنام و دبیرستان شهید سلیمی ساخته می شود، ادامه داد: این ساختمان ها شامل ۱۲ کلاس و یک طبقه آن شامل فضای اداری، آزمایشگاه، نمازخانه و...است.

نورزاد بابیان اینکه دراین مجتمع پیشرفته ترین امکانات فرهنگی دراختیار جوانان قرار میگیرد تاپاسخگوی نیاز عصرامروز باشد، خاطرنشان کرد: این مجتمع با هدف احیای نام علما وبازسازی مدارس کهنه که از مدار خارج شده اند احداث می شود.