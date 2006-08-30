پژوهشنامه خلع سلاح (3)

خلع سلاح از مباحث مهمي است كه از نيمه دوم قرن نوزدهم مباحث زيادي را در محافل سياسي و فكري و يا در سطح كلان در پي داشته است.

امروزه نيز به ويژه درهزاره جديد و پس از حادثه يازده سپتامبر بار ديگر اين مسئله در محافل آكادميك مطرح شد و در بحث هاي عملي پتانسيل ويژه اي به خود اختصاص داده است.پژوهشنامه حاضر در صدد است تا از بعدي ويژه اين مسئله را مورد بررسي قرار دهد.

اين اثر در سه مقاله و چندين مبحث جزئي تدوين شده است و نويسندگان سعي بر آن دارند تا به ابعاد مختلف و تهديدهايي كه مي تواند از سوي تسليحات، امنيت پيراموني را به خطر بيندازد و هزينه هاي اين امر را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهند.

در ادامه اين مجموعه "اسماعيل بشيري" با ارائه مقاله اي تحت عنوان "فروش تسليحات آمريكا پس از يازده سپتامبر سال 2001 " و تدوين سياست كلي آمريكا پس از اين حادثه ، تقسيم جهان به نيك و بد به سياست هاي تسليحاتي آمريكا اشاره مي كند.

در اين بحث فروش تسليحات نظامي از سوي آمريكا در قابل فروش مازاد دفاعي، فروش نظامي خارجي و فروش مستقيم تجاري از مباحثي است كه مورد اشارت قرار گرفته است.كمك هاي نظامي مبحث ديگري است كه به همراه ابزارهاي كنترل تسليحات؛ اين نويسنده بر آن تاكيد دارد.

همچنين تجارت تسليحاتي آمريكا پس از دهه 90 و نگاه جديد واشنگتن به اين تجارت و تاثير آن برامنيت جمهوري اسلامي مباحث ديگري است اين تحليلگر آن را مورد تحليل قرار مي دهد.

"طاهره زندي" نيزمقاله ديگري را تحت عنوان ظهور و افول بمب آفريقاي جنوبي به خود اختصاص داده است.وي در اين بحث به مسائل مهمي همچون تصميم اين كشور به ايجاد توانايي هسته اي ، ساخت بمب اتمي ، زراد خانه هسته اي و فشارهاي بين المللي و عقب نشيني اين كشور و ديگر مباحث مورد بحث را تحليل مي كند.

خطرات ناشي از تسليحات بيولوژيكي و كنترل تسليحاتي از اين دست ، عنوان مطلبي است كه در پايان اين اثر آمده است و بخش پاياني اثر حاضر را به خود اختصاص داده است.

ابتدا نويسنده به تهديدي كه از جانب تسليحات بيولوژيك و بيوتروريسم نشات مي گيرد و همچنين نبود آمادگي لازم براي مقابله با اين نوع تهديدات مي پردازد، سپس زندي در ادامه با اشاره به مشكلات برخورد با اين تهديد به دشوارهايي كه در پيش بيني تاثير حملات با تسليحات بيولوژيك وجود دارد اشاره مي كند.

در كل تهديد و خطر پيامدها و مشكلات آن از مباحثي است كه بطور مفصل مقاله حاضر به تحليل آن پرداخته است.