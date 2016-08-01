۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

یورش ناکام داعش به یک میدان نفتی در «کرکوک» عراق

نظامیان ارتش عراق تلاش تروریست های تکفیری داعش برای تسلط بر یک میدان نفتی در استان کرکوک را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش اخیرا در عملیاتی در استان کرکوک عراق تلاش کردند بر یک میدان نفتی در این استان سیطره یابند.

بر اساس این گزارش، تلاش تکفیریها با دخالت نظامیان ارتش عراق ناکام ماند و آنها موفق به سیطره بر میدان نفتی نشدند.

طبق اعلام شاهدان عینی، ارتش عراق در جریان نبرد با تکفیریها در کرکوک ده ها نفر از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرد.

گفته می شود که هدف تروریست های داعش میدان نفتی «بای حسن» بوده است.

شایان ذکر است، میدان نفتی بای حسن روزانه ۱۷۵ هزار بشکه نفت تولید می کند.

