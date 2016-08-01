پیش بینی تربیت ۱۰ هزار فعال قرآنی در برنامه ششم توسعه در همدان

حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حیات معنوی، جاودانه و زیست خوشبختانه و طاهرانه در گرو انس با قرآن است.

حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه ترویج برنامه های قرانی در اولویت کاری سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: اگر میخواهیم راهکاری برای سعادت مادی و معنوی داشته باشیم و از آسیب های اجتماعی به سلامت عبور کنیم باید برنامه های قرآنی را در اولویت قرار دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به قابل قبول نبودن کمیت جامعه قرآنی استان همدان، گفت: هرچند از لحاظ کیفی عملکرد بسیار خوبی داشته ایم اما تعداد ۳۰۰۰ نفر جامعه قرانی در استان همدان قابل قبول نیست و پیش بینی کرده ایم که این تعداد در برنامه ششم به ۱۰ هزار نفر برسد.

دشتکی در ادامه به عوامل موفقیت دارالقرآن همدان اشاره کرد و گفت: برنامه محور بودن این سازمان و داشتن هدف و برنامه ریزی عامل اصلی در این رویداد است چراکه برنامه محور بودن هزینه ها را نیز کاهش می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان استفاده از ظرفیت های مردمی، تشکل ها و موسسات و جوامع قرآنی و خیرین قران را از پشتوانه های عظیم و عوامل موفقیت دارالقرآن در سال گذشته دانست.

وی درادامه افزود: تعامل این مجموعه با دستگاه های دولتی و غیر دولتی و استفاده از متخصصین در بخش های تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت و اجرا و نیز حرکت مبتکرانه و خلاقانه برنامه های دارالقران از عوامل موفقیت برنامه های قرآنی استان همدان در سال ۹۴ بوده است.