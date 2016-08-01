پیشرفت اقتصادی در همدان باید با حفظ محیط زیست همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدناصر نیکبخت با بیان این مطلب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان گفت: در اقتصاد مقاومتی به معیشت و اقتصاد مردم توجه فراوانی شده است اما با اقداماتی که سبب آسیب وارد شدن به محیط زیست است، مخالفت میشود.
وی در ادامه سخنان خود از پیگیری مصوبات کارگروه تسهیل در دبیرخانه این کارگروه سخن به میان آورد و عنوان کرد: گروهی هر هفته به واحدهایی که در کارگروه مصوب شده، سرکشی و با مدیران آنها صحبت و مشکلات را بررسی و نتایج را ارائه می کنند.
وی اجرای مصوبات ستاد از سوی بانکها و نهادهای مرتبط را خواستار شد و گفت: در بخشنامههای جدید قید شده که بانکها معوقات و چکهای برگشتی را در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی مانع نبینند و همچنین اداره مالیات نیز مالیاتها را قسطبندی کند.
وی ادامه داد: بانکها باید شرایطی برای پرداخت اقساط تسهیلات به واحدهای تولیدکننده فراهم کنند تا با نرخ سود اولیه، اقساط را بپردازند و بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
نظر شما