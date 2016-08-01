جذب عناصر داعش از قصرشیرین/برنامه دشمن برای اغتشاش آفرینی بابرجام

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در «اولین همایش جنگ ترکیبی» که صبح امروز در دانشگاه دافوس ارتش برگزار شد، با بیان اینکه ما امروز در منطقه درگیر جنگی هستیم که در همه ابعاد ما را درگیر کرده است و باید متناسب با آن ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنیم، اظهار کرد: نیروهای داعش در یک فرصت یک ماهه از استان الأنبار عراق تا سعدیه و جلولا پیش آمدند و بسترسازی خوبی را انجام دادند که هنوز ابعاد کامل آن مشخص و بیان نشده است.

وی افزود: داعش یک تعدادی از عناصر خود را در داخل کشور و در نفت‌شهر، قصرشیرین و مناطق غربی استخدام کرده بود. تیم تروریستی که بچه‌های ما در اسفندماه در غرب کشور منهدم کردند، از همین نفراتی بودند که از داخل کشور به سوریه رفته بودند و به داعش ملحق شده بودند و آموزش‌های تروریستی و انتحاری زیادی را کسب کرده بودند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: داعش خود را برای درگیری با ما آماده کرده بود اما حضور مؤمنانه نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش باعث شد تا جلوی این تهدیدات گرفته شود.

وی با بیان اینکه امروز هنوز ردپای داعش در استان دیاله عراق که با کرمانشاه و ایلام ما هم‌مرز است، وجود دارد، گفت: یک بخشی از نیروهای داعش امروز به افغانستان آمده‌اند و طالبان با آن بیعت کرده است. البته فعلاً در نزدیکی‌های مرز پاکستان هستند اما بنا دارند که ما را درگیر کنند.

پوردستان افزود: یکی از حوزه‌هایی که در جنگ‌های ترکیبی و هیبریدی ما را درگیر می‌کند و حتی به منازل و اتاق‌های خواب ما نفوذ کرده است، جنگ نرم است؛ آنها در جنگ نرم این همه اینترنت و ماهواره تهیه می‌کنند تا ما را درگیر کنند؛ این یکی از ابعاد جنگ‌های ترکیبی است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: آنها در جنگ نرم قصد دارند آینده‌سازی کنند و سبک زندگی و ارزش‌های ما را تغییر دهند.

وی محور سوم در جنگ ترکیبی را جنگ نیمه سخت و اقتصادی دانست و گفت: تحریم‌های اقتصادی می‌تواند حرکت کشور را تحت تأثیر قرار دهد، دشمن موضوع برجام را آغاز کرد و سپس گفت پس از امضای برجام، تحریم‌ها برطرف می‌شود؛ آنها می‌خواستند با این حرف‌ها امید را در مردم و کشور ایجاد کنند و قصد داشتند وقتی برجام به نتیجه نمی‌رسد و امید مردم برآورده نمی‌شود، ملت را به کف خیابان‌ها بکشانند.

پوردستان با بیان اینکه دشمن از تجربه سال ۸۸ درس‌های زیادی گرفته است، گفت: آنها ناراحت بودند که چرا از حضور عده‌ای در سال ۸۸ استفاده درست نکرده‌اند و چرا بحث کشته‌سازی را راه نینداخته‌اند و فقط به ندا آقاسلطان اکتفا کردند. دشمن می‌گفت باید نداهای آقاسلطان زیادی را در سال ۸۸ هزینه می‌کردیم چرا که خون، خون می‌آورد.

وی گفت: دشمن در برجام می‌خواست مردم را به کف خیابان‌ها بکشاند و تجربیات سال ۸۸ را در این مسئله پیدا کند اما با هوشمندی مقام معظم رهبری جلوی این مسئله گرفته شد.

تلاش اروپایی‌ها برای کنترل جمعیت کشورهای مسلمان با محصولات تراریخته

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه، با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه‌های جنگ ترکیبی بحث بیوتروریسم است، گفت: واقعا باید به این مسئله رسیدگی شود. ما جلسه‌ای را با فرمانده قرارگاه پدافند غیرعامل داشتیم و درخواست کردیم که برای مقابله با این مسئله از ظرفیت‌های نیروی زمینی استفاده کنند و اعلام کردیم، آماده‌ایم مرزها را کنترل کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید داشتند، محصولات تراریخته است که بر روی رشد گیاهان و مواد غذایی کار می‌کند. این فناوری یکی از مواردی است که دشمن روی آن سرمایه‌گذاری کرده و برای منافع بشری نیست، بلکه برای تحقق منافع استکباری است.

امیر پوردستان ادامه داد: یکی از اهداف محصولات تراریخته، کنترل جمعیت است. اروپایی‌ها با محصولات تراریخته قصد دارند کنترل جمعیت کشورهای مسلمان را به‌دست بگیرند. حتی صهیونیست‌ها زمانی می‌گفتند که اگر اعراب را در بحث جمعیتی رها کنیم، ظرف ۵ سال سرزمین‌های اشغالی را پر می‌کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه قبل از انقلاب، دنیا به صورت دو قطبی اداره می‌شد و ایران یکی از اقمار آمریکا بود، گفت: ایران پیش از انقلاب مزیت‌های زیادی را برای آمریکا فراهم می‌کرد، اولین مزیت این بود که ایران در شمال آب‌راه خلیج فارس قرار داشت و آمریکایی‌ها از طریق آن می‌توانستند انتقال انرژی را رصد کنند.

وی افزود: ایران حدود ۳ هزار کیلومتر با شوروی مرز مشترک داشت، بنابراین آمریکایی‌ها پیش از انقلاب با نصب سیستم‌های الکترونیکی و راداری تمام تحرکات شوروی را رصد می‌کردند. یکی دیگر از مزیت‌های ایران برای آمریکا، این بود که بازار محصولات این کشور بود.

امیر پوردستان تصریح کرد: ایران پیش از انقلاب اسلامی و ارتش، ژاندارم آمریکا در منطقه بود، یعنی مطابق خواست آمریکایی‌ها همه کشورها را به خط می‌کرد. همچنین ایران، در آن مقطع جبهه جلویی ناتو در مقابل ورشو بود، یعنی باید به نفع آمریکا و ناتو زمین می‌داد و زمان می‌گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این مزیت‌ها از آمریکا گرفته شد، بنابراین آنها تلاش می‌کردند تا مجددا این مزیت‌ها را بگیرند، اما نگرانی آمریکایی‌ها این بود که انقلاب اسلامی با خودش حرف‌های جدیدی آورد و می‌دانست ادبیات انقلاب تنها در حوزه مرزهای جغرافیایی ما باقی نمی‌ماند.

وی اضافه کرد: آمریکایی‌ها فهمیدند کشورهای دیگر هم با انقلاب اسلامی همراه خواهد شد، بنابراین تحرکات براندازانه خود را آغاز کردند و بنای آنها همواره این بوده است که ریشه جمهوری اسلامی را بزنند.

آمریکایی‌ها با ساختن حادثه ۱۱ سپتامبر، وارد خاورمیانه شدند

امیر پوردستان با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم عملیات قاطع سریع را به‌عنوان یک راهبرد انتخاب کردند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به اهداف خود برسند، اظهار کرد: در روزهای آغازین انقلاب، آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی جنگ ترکیبی و هیبریدی را به کار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: آمریکا برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی از این شیوه استفاده کرد و در یک زمان کوتاه ۱۸ ماهه محاصره اقتصادی را علیه ما انجام داد و سپس سیاست منزوی‌سازی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد. آمریکایی‌ها از سوی دیگر به اپوزیسیون نظام فرخوان دادند تا ناامنی‌هایی را در کشور ایجاد کنند و در نهایت صدام را علیه ما تجهیز کرد. این موارد، یک جنگ هیبریدی تمام عیار علیه انقلاب اسلامی بود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با هدایت‌های امام(ره) و پس از ایشان رهبری معظم انقلاب توانست در برابر این طوفان‌ها بایستد و سربلند باشد؛ چراکه این ایستادگی‌ها در شرایطی بود که دنیا در یک پیچ تاریخی قرار داشت.

امیر پوردستان تصریح کرد: اولین مؤلفه پیچ تاریخی را فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دانست و گفت: دومین مؤلفه این پیچ تاریخی پایان دوره تک قطبی و ظهور قدرت دیپلماسی جهان اسلام با وحدت شیعه و سنی بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: اولین اقدام آمریکا در پیچ تاریخی این بود که اقتدار خود را به جهان نشان دهد. آنها نظم نوین جهانی را مطرح کردند و سپس برای جلوگیری از شکل‌گیری یک قطب قدرتمند به نام جهان اسلام با ساختن حادثه ۱۱ سپتامبر وارد خاورمیانه شدند.

وی گفت: امروز شیوه‌هایی که آمریکایی‌ها به‌کار می‌گیرند با شیوه‌های سال ۵۷ تفاوت دارد. ما باید ابعاد تهدیدات را شناسایی کنیم و سپس در جنگ‌های ناهم‌تراز به یک ادبیات مشترک برسیم و وقتی اسم نوع تهدید و نوع مقابله می‌آید، باید یک ادبیات واحد داشته باشیم و متناسب با آن بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.