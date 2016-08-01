۱۴ نفر از غرق شدن در دریای مازندران نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر مازندران، مجتبی اکبری افزود: روز گذشته نجات گران و ناجیان غریق مستقر در ساحل مازندران موفق شدند ضمن نجات ۱۴ نفر از خطر غرق شدن، نسبت به ارائه خدمات درمان سرپایی به ۷۱ نفر اقدام کنند.

وی افزود: از مجموع غریق نجات‌یافته چهار نفر در ساحل بابلسر، یک نفر در ساحل تنکابن، یک نفر در ساحل فریدون‌کنار، چهار نفر در ساحل محمودآباد، دو نفر در ساحل نور، یک نفر در ساحل چالوس و یک نفر در ساحل بهنمیر بوده است.

اکبری گفت: ۹۳۳ نفر از نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و ناجیان غریق با به‌کارگیری هشت دستگاه آمبولانس،۴۳ دستگاه موتورسیکلت، پنج فروند قایق نجات، ۱۰ فروند جت اسکی و یک دستگاه خودروی پشتیبانی در عملیات روز گذشته در ساحل مازندران مشارکت داشتند.