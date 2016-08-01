۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

تحولات فلسطین؛

یورش گسترده صهیونیستها به کرانه باختری/بازداشت ۱۰ فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۰ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیست ها به صورت گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله منطقه «الخلیل» یورش بردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، به دنبال این حمله ۱۰ شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها همچنین «حسین الفقیه» برادر شهید «محمد الفقیه» را در روستای «صوریف» بازداشت کردند. طبق اعلام شاهدان عینی، برخی دیگر از اعضای درجه دوم خانواده این شهید فلسطینی نیز دستگیر شدند.

این در حالی است که دو تَن از برادران «محمد بریوش» اسیر فلسطینی نیز بازداشت شدند. صهیونیستها همچنین دو عضو خانواده شهید «ابو هلیل» را بازداشت کردند.

گفته می شود که نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به منطقه «سنجر» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

