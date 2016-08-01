توقیف یک میلیارد میوه قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی فاتحی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، یک دستگاه تریلی کانتینردار اسکانیا را که از مقصد چابهار با محموله میوه عازم تهران بود برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، هشت تن انواع میوه‌های قاچاق شامل انبه، لیمو و فلفل خارجی فاقد مجوزگمرکی و قاچاق کشف شد.

فاتحی ارزش برآورد شده این محموله قاچاق را یک میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند