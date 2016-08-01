۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد خبر داد:

توقیف یک میلیارد میوه قاچاق در یزد

یزد ـ سرپرست پلیس آگاهی استان از کشف هشت تن میوه‌های خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال توسط ماموران پلیس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی فاتحی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، یک دستگاه تریلی کانتینردار اسکانیا را که از مقصد چابهار با محموله میوه عازم تهران بود برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، هشت تن انواع میوه‌های قاچاق شامل انبه، لیمو و فلفل خارجی فاقد مجوزگمرکی و قاچاق کشف شد.

فاتحی ارزش برآورد شده این محموله قاچاق را یک میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند

