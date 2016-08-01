به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مظاهری صبح دوشنبه در حاشیه آزمون جشنواره مهارت‌های هنری کاردانش دانش آموزان کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دیدگاه وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به محیط‌زیست دیدگاه مثبتی است و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۹۲ منعقد شد اقدامات خوبی را شاهد هستیم.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳ موضوع زیست‌محیطی در دروس مختلف استان شناسی، علوم، کاردانش و فنی و حرفه‌ای برای اولین بار به آموزش دانش آموزان اضافه شده است که این تعدد از موضوعات آموزشی دستاوردهای قابل‌توجهی را برای آینده‌سازان در بردارد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط‌زیست با تأکید به اینکه دانش آموزان امروز در واقع محیط‌بانان آینده کشور هستند، اضافه کرد: محیط‌بانی صرفاً محدود به طبیعت نبوده و در منازل نیز می‌تواند انجام شود و این آموزش‌ها در راستای تحقق این مهم پیاده می‌شود.

مظاهری به تدوین درس دو واحدی انسان و محیط‌زیست در پایه ۱۱ ام اشاره کرد و افزود: علاوه بر این دو واحد حفاظت از محیط‌زیست در دانشگاه فرهنگیان تدریس می‌شود.

وی به تدوین پنج رشته کاردانش مرتبط با محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: پیش‌ازاین این اتفاقات در دولت اصلاحات مطرح شده بود و برای اولین بار بعد از مدت‌ها در کشور با این وسعت طرح شده است.

تمامی مدارس کشور به مدارس سبز تبدیل می‌شوند

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه اجرای طرح مدارس جامع زیست‌محیطی اضافه کرد: این شیوه‌نامه برای اجرا در ۷۲ مدرسه تدوین شده بود.

به گفته مظاهری در ادامه معاون وزارت ورزش تسری آن به تمامی ۱۰۵ هزار مدرسه را مطرح کرد و در نظر داریم طی ماه آینده این شیوه‌نامه توسط وزرای آموزش‌وپرورش، نیرو و وزرش و جوانان و سازمان محیط‌زیست امضا و ابلاغ شود.

وی تأمین اعتبار اجرای این طرح را از طریق چند دستگاه عنوان کرد و در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر دولت ممکن است طرح را متوقف سازد، اضافه کرد: به دلیل اینکه ماه آینده طرح امضا و عملیات اجرایی آغاز می‌شود تغییرات نمی‌تواند آن را متوقف کند.

وی با اشاره به اتمام کار کارشناسی این طرح متذکر شد: طرح دیگر سازمان محیط‌زیست این است که بتوانیم از ظرفیت محیط‌بانان برای آموزش استفاده کنیم.

۱۰ درصد از مساحت کشور منطقه حفاظت شده است

به گفته معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط‌زیست محیط‌بانان محیط‌زیست یا شهید می‌شوند و یا در دفاع خود منتظر قصاص هستند.

وی با اذعان به اینکه ۱۰.۴ درصد از مساحت کشور مناطق حفاظت شده است، افزود: با هم‌اندیشی سازمان محیط‌زیست در نظر داریم مدارس اطراف زیستگاه‌ها، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده را در آموزش‌های زیست‌محیطی مشارکت دهیم.

وی روند اجرای این طرح را یک ساعت با محیط‌بانان عنوان و اضافه کرد: این طرح از اول مهرماه اجرا شده و محیط‌بانان در مدارس ذکر شده حضور یافته و آموزش‌های لازم از شغل خود و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست را انتقال می‌دهند.

مظاهری با تأکید به اینکه آموزش معلمان ضروری است و در سه سال گذشته میلیون‌ها نفر- ساعت به معلمان آموزش داده شده است، اضافه کرد: محیط‌زیست حتی به آموزش‌های مهدکودک نیز توجه داشته و دانشکده علوم بهزیستی دانشگاه شهید بهشتی درس دو واحدی را به صورت اجباری به مربیان ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به بهبود دیدگاه‌ها نسبت به محیط‌زیست برگزاری جشنواره مهارت‌های هنری دانش آموزان را فرصتی برای ارائه تولیدات دانش‌آموزی در این حوزه دانست.