۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

در اولین همایش «جنگ ترکیبی»؛

۴ کتاب با موضوع «جنگ‌های هیبریدی» در دانشگاه دافوس رونمایی شد

چهارعنوان کتاب با موضوعات «جنگ‌های ترکیبی» و «هیبریدی» در اولین همایش جنگ ترکیبی در دانشگاه دافوس ارتش رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین همایش جنگ ترکیبی که صبح امروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) برگزار شد، با حضور امیر سرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش از چهار عنوان کتاب با موضوعات «جنگ ترکیبی» رونمایی شد.

این چهار کتاب شامل «جنگ ترکیبی»، «جنگ‌های ترکیبی مروری بر ادبیات»، «روش‌های مقابله با گروه‌های مسلح غیردولتی و تکفیری» و «جنگ‌ هیبریدی روسیه (تجربه اکراین برای حوزه کشورهای بالتیک)» می‌شود.

در این همایش همچنین از جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.

