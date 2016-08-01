سهم واقعی کردستان از آب سدهای موجود تخصیص داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، علی محمد مرادی در جلسه مشترک نمایندگان مردم کردستان در مجلس با مدیران آب منطقهای استان در سنندج، گفت: از محل سدهای موجود استان کردستان آب شرب و کشاورزی برخی استانها تامین میشود که نیاز است سهم واقعی خود استان هم از محل این سدها تخصیص پیدا کند.
وی بیان کرد: روانابهای استان کردستان حدود دو برابر میانگین کشور است که اگر مهار شود میزان بیشتری از اراضی کشاورزی را پوشش خواهد داد و در نهایت منجر به تقویت منابع آب زیرزمینی میشود.
نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سهمیه ۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استفاده از آب سد گاوشان که مخزن و بدنه این سد در خاک استان قرار دارد، اندک است و میطلبد در تخصیص این سهمیه بازنگری شود.
مرادی افزود: به دلیل اینکه استان کردستان زمینهای زراعی خوبی دارد و میتوان با تبدیل آنها به آبی بهرهوری بیشتری ایجاد کرد لذا لازم است سهم واقعی استان کردستان از آب سدهای موجود تخصیص یابد.
وی اظهارداشت: دشتهای قروه و دهگلان مستعدترین زمینها را برای کشاورزی دارد که با انتقال آب سد ژاوه به سد سورال و منتفع کردن این دشتها از آب لازم، با بهرهوری بیشتر در بخش کشاورزی، اقتصاد منطقه را رونق خواهد بخشید.
وی پیگیری تخصیص آب سدهای آزاد و ژاوه به دشت های قروه و دهگلان را از اولویت های اصلی کاری خود ذکر کرد و گفت: تشویق کشاورزان برای حرکت به سمت آبیاری قطرهای و بارانی، ضمن اینکه استفاده بهینه از آب تحقق پیدا میکند، بهرهوری را نیز افزایش میدهد.
