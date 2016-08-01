سکوی قایقرانی ریو دو ژانیرو خراب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلیپ ویلکینسون»، سخنگوی کمیته سازماندهی ریو ۲۰۱۶، دریای توفانی را علت این خرابی عنوان کرده است.

بر پایه گزارش گاردین، سازه ویران شده، اصلی ترین محل دسترسی قایقرانان به آب محسوب می شد. در این حادثه هیچکس آسیب ندیده است.

از آنجایی که این سکو به صورت موقتی در «مارینا دا گلوریا» تعبیه شده بود قایقرانان می توانند در تمرینات خود از سکوی اصلی استفاده کنند.

ویلکینسون گفته شرکتی که مسئولیت ساخت این سکو را بر عهده داشته باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

«مارک آدامز»، سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، گفته که بزرگنمایی این اتفاقات کار اشتباهی است و این چیزی است که در حین آماده سازی بازی ها پیش می آید.