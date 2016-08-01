به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقدس تفرشی کنسرت گذار و مدیر اجرایی این طرح که با حمایت برج میلاد برگزار می شود در این باره گفت: پرفورمنس «سمفونی صلح» از سه بخش اصلی تشکیل شده به طوری که افتتاحیه این برنامه با اجرای مستقل گروه کاوه آفاق در مرکز همایش‌های برج میلاد کلید خواهد خورد و در ادامه سمپوزیم مجسمه سازی زیر نظر ناصر پلنگی طراحی و اجرا می شود و در نهایت این پرفورمنس با کنسرت ارکستر سمفونیک البرز و اجرای آثار ملی با مضمون جنگ و صلح پایان می یابد.

وی ادامه داد: کلیت این پرفورمنس بیش از یک ماه پیش با مدیریت بخش های مختلف برج میلاد در میان گذاشته شد و از آنجایی که برج میلاد یک پایگاه فرهنگی هنری است خوشبختانه پشتیبانی و حمایت قابل توجهی کردند به طوری که ایده های بهتری را به طرح اضافه و نواقصی را نیز برطرف کردند و در نهایت به نتیجه رسیدیم که فاز اول این طرح را که به اجرای گروه موسیقی کاوه آفاق اختصاص دارد ۲۱ مرداد در مرکز همایش های برج میلاد با ویدئو آرت ها و طراحی صحنه متفاوت برگزار کنیم.

تفرشی درباره سمپوزیوم مجسمه سازی این پرفورمنس بیان کرد: بخش تجسمی در فضای باز و زیر نظر ناصر پلنگی در دو شاخه نقاشی و مجسمه سازی اجرا می شود و هنرمندان ظرف مدت یک ماه در فضای باز به خلق اثر هنریشان می پردازند و در پایان این دوره، در قالب نمایشگاهی در برج میلاد به نمایش در می آید.

وی در خاتمه ضمن تشکر از مدیریت برج میلاد در همراهی برای اجرایی شدن این پرفورمنس خاطرنشان کرد: اختتامیه این برنامه به اجرای ارکستر سمفونیک البرز اختصاص دارد که ۲۰ شهریورماه و با اجرای آثاری از همایون رحیمیان برگزار می شود.