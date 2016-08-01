زمان اعزام کاروان کشتی ایران به برزیل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی روز دوشنبه ۱۸ مردادماه و تیم ملی کشتی آزاد روز یکشنبه ۲۴ مردادماه برای حضور در المپیک عازم کشور برزیل خواهند شد.

رقابتهای کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۲۴ تا ۲۶ مرداد و مسابقات کشتی آزاد روزهای ۲۹ تا ۳۱ مرداد ماه در سالن «کاری اوکای» شماره دو شهر ریو برگزار خواهد شد.

ترکیب کاروان کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری

۷۴ کیلوگرم: حسن یزدانی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان

۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی

۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده