۴۲ میلیارد تومان طرح آبرسانی روستایی در لرستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کار آبرسانی به ۱۸۴ روستای استان در دستور کار شرکت آبفار لرستان قرار گرفته است، اظهار داشت: برای آبرسانی به این ۱۸۴ روستا اعتباری حدود ۴۲ میلیارد تومان لازم است.

وی یکی از برنامه های شرکت آبفار لرستان را بهره برداری از طرح آبرسانی به ۳۹ روستای استان دانست و افزود: درحال حاضر دو مجتمع آبرسانی خشکه رود خرم آباد با شش روستا و مجتمع آبرسانی اسکین خرم آباد با پنج روستا آماده بهره برداری هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفت: از مجموع بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستای استان کمتر از ۱۵ روستا به صورت دائمی با تانکر آبرسانی می شوند.

کاکاوند به طلب چهار میلیارد تومانی شرکت آبفار از دستگاه های اجرایی و مردم اشاره کرد و افزود: پرداخت نکردن این آب بها توسط مردم و دستگاه های اجرایی استان باعث مشکلاتی برای شرکت آب و فاضلاب روستایی شده است زیرا این شرکت از محل این پرداخت ها بحث کنترل کیفی آب روستاییان و خرید کلر را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه عملیات حفاری یک حلقه چاه برای آبرسانی به روستاهای چم مهر و میدان بزرگ آغاز شده است، یادآور شد: در این رابطه حدود ۱۱۳متر حفاری چاه صورت گرفته که در عمق۶۰ متری به آب رسیدیم که با این اقدام امیدواریم تا ۲۰ روز آینده این چاه را تجهیز و وارد مدار کنیم تا مشکلات آب روستایی چم مهر بالا، پایین و میدان بزرگ حل شود.

وی به مسائل و مشکلاب آب روستاهای جنوب پلدختر اشاره کرد و گفت: با حفر یک حلقه چاه در منطقه دره نقی با آبدهی و کیفیت مناسب امیدواریم با قرارداد ۵ ماهه ای که با پیمانکار منعقد کرده ایم تا دهه فجر این چاه به بهره برداری برسد و مشکل آب ۱۲روستای جنوب پلدختر مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با بیان اینکه در قالب طرح اقتصاد مقاومتی کار آبرسانی به ۱۸۴ روستای استان در دستورکار این شرکت قرار گرفته است، بیان داشت: آبرسانی به ۴۵ روستای لرستان در هفته دولت، ۷۷ روستا در دهه فجر و مابقی روستاها در تیرماه سال ۹۶ انجام خواهد شد.