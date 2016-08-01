تعداد مساجد در مسکو باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماکسیم شفچنکو روزنامه نگار، سیاست پرداز و عضو اتاق اجتماعی روسیه در واکنش به نارضایتی برخی شهروندان روس که نارضایتی خود را نسبت به محدودیت تردد در مسیرهای اصلی مسکو در عید فطر اعلام کرده بودند، تاکید کرد این مساله که در مسکو تنها چهار مسجد وجود دارد، مشکل دولت مسکو است؛ نه مسلمانان.
روز عید فطر همزمان با برگزاری نماز عید بسیاری از خیابانهای مرکزی شهر بسته شد. نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از پیروان دین اسلام در خیابانها و مساجد به نماز ایستادند. تعداد زیادی از شهروندان در شبکههای اجتماعی نارضایتی خود را نسبت به محدودیت تردد در مسیرهای اصلی شهر ابراز کردند.
ماکسیم شفچنکو روزنامه نگار، سیاست پرداز و عضو اتاق اجتماعی روسیه مینویسد: «چه کار میتوان کرد که مردم نسبت به این قبیل مسائل تحملپذیری بیشتری از خود نشان دهند؟ زمانی که بازی فوتبال بین تیمهای مهم برگزار میشود، خیابان و مترو و بسیاری اماکن دیگر به دلیل ازدحام طرفداران تیمها غیرقابل عبور میشوند، هیچ کس اعتراض نمیکند. زمانی که کنسرتی بزرگ به طور مثال در کاخ کرملین برگزار میشود و تمام مسیرها به سمت آخوتنی ریاد (منطقه حول کرملین) را میبندند، هیچ کسی اعتراض نمیکند».
به اعتقاد شفچنکو، «یک بار در سال با رعایت تمام موازین قانونی و مقررات اجتماعی این عید برگزار میشود. مسلمانان نیز از حقوق یکسان با سایر افراد جامعه برخوردارند. ما همه شهروندان یک حکومت هستیم. هر کس حق دارد با خانواده و نزدیکان خود جشن برپا کند. اگر نزدیکان به دویست یا پانصد هزار نفر رسید، باید به خاطر آنها شادی کرد. و این مساله که در مسکو تنها چهار مسجد وجود دارد، مشکل دولت مسکو است، نه مسلمانان.»
این روزنامه نگار فعال میگوید که اگر اماکن برگزاری این عید در تمام گوشه و کنار مسکو وجود داشتند، آنوقت ده هزار نفر در مسجد پراسپک میرا (مسجد جامع مسکو) جمع نمیشدند.
شفچنکو بر ضرورت احداث مساجد بیشتر تاکید میکند. به گفته وی، باید در بلوار احمد قدیروف باید مسجد چچنها ساخته شد. باید برای داغستانیها و تاتارهای کریمه مساجدی احداث کرد. برای روسیه مایه آبروریزی است که چند مسجد در پایتخت خود ندارد تا پیروان دین اسلام در آن به دعا و نیایش بنشینند. من معتقدم که هر یک از جمهوریهای اسلامی باید علاوه بر سفارتخانه، یک مسجد هم داشته باشند. برای دیاسپورا هم ساخت مسجد لازم است.
شفچنکو در ادامه میگوید: باید با این تفکر اشتباه و گمراه کننده خداحافظی کنیم که در مساجد افراد را اغفال و جذب گروههای داعش میکنند. جای تاسف است. افراد را در زیرزمینها، در کافه و فضای مجازی اغفال میکنند. مساجد باید تحت نظارت باشند، کلا چهار مسجد که بیشتر نداریم. اگر چهار هزار مسجد بود، بحث به شکل دیگری درمیآمد. من باور نمیکنم که در این مساجد کسی را اغفال کنند. نظارت بر مساجد بسیار دقیق و جدی است.
