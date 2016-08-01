تعداد مساجد در مسکو باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماکسیم شفچنکو روزنامه نگار، سیاست پرداز و عضو اتاق اجتماعی روسیه در واکنش به نارضایتی برخی شهروندان روس که نارضایتی خود را نسبت به محدودیت تردد در مسیرهای اصلی مسکو در عید فطر اعلام کرده بودند، تاکید کرد این مساله که در مسکو تنها چهار مسجد وجود دارد، مشکل دولت مسکو است؛ نه مسلمانان.

روز عید فطر همزمان با برگزاری نماز عید بسیاری از خیابان­های مرکزی شهر بسته شد. نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از پیروان دین اسلام در خیابان­‌ها و مساجد به نماز ایستادند. تعداد زیادی از شهروندان در شبکه‌­های اجتماعی نارضایتی خود را نسبت به محدودیت تردد در مسیرهای اصلی شهر ابراز کردند.

ماکسیم شفچنکو روزنامه نگار، سیاست پرداز و عضو اتاق اجتماعی روسیه می­‌نویسد: «چه کار می­توان کرد که مردم نسبت به این قبیل مسائل تحمل­‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند؟ زمانی که بازی فوتبال بین تیم­‌های مهم برگزار می­‌شود، خیابان و مترو و بسیاری اماکن دیگر به دلیل ازدحام طرفداران تیم­‌ها غیرقابل عبور می­‌شوند، هیچ کس اعتراض نمی­‌کند. زمانی که کنسرتی بزرگ به طور مثال در کاخ کرملین برگزار می­‌شود و تمام مسیرها به سمت آخوتنی ریاد (منطقه حول کرملین) را می­‌بندند، هیچ کسی اعتراض نمی­‌کند».

به اعتقاد شفچنکو، «یک بار در سال با رعایت تمام موازین قانونی و مقررات اجتماعی این عید برگزار می­‌شود. مسلمانان نیز از حقوق یکسان با سایر افراد جامعه برخوردارند. ما همه شهروندان یک حکومت هستیم. هر کس حق دارد با خانواده و نزدیکان خود جشن برپا کند. اگر نزدیکان به دویست یا پانصد هزار نفر رسید، باید به خاطر آنها شادی کرد. و این مساله که در مسکو تنها چهار مسجد وجود دارد، مشکل دولت مسکو است، نه مسلمانان.»

این روزنامه نگار فعال می­گوید که اگر اماکن برگزاری این عید در تمام گوشه و کنار مسکو وجود داشتند، آنوقت ده هزار نفر در مسجد پراسپک میرا (مسجد جامع مسکو) جمع نمی‌­شدند.

شفچنکو بر ضرورت احداث مساجد بیشتر تاکید می­‌کند. به گفته وی، باید در بلوار احمد قدیروف باید مسجد چچن‌­ها ساخته شد. باید برای داغستانی‌­ها و تاتارهای کریمه مساجدی احداث کرد. برای روسیه مایه آبروریزی است که چند مسجد در پایتخت خود ندارد تا پیروان دین اسلام در آن به دعا و نیایش بنشینند. من معتقدم که هر یک از جمهوری­‌های اسلامی باید علاوه بر سفارتخانه، یک مسجد هم داشته باشند. برای دیاسپورا هم ساخت مسجد لازم است.

شفچنکو در ادامه می­‌گوید: باید با این تفکر اشتباه و گمراه کننده خداحافظی کنیم که در مساجد افراد را اغفال و جذب گروه­های داعش می­کنند. جای تاسف است. افراد را در زیرزمین‌­ها، در کافه و فضای مجازی اغفال می­‌کنند. مساجد باید تحت نظارت باشند، کلا چهار مسجد که بیشتر نداریم. اگر چهار هزار مسجد بود، بحث به شکل دیگری درمی­‌آمد. من باور نمی­‌کنم که در این مساجد کسی را اغفال کنند. نظارت بر مساجد بسیار دقیق و جدی است.