  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد خواستار شد:

سالروز تولد ابوالحسن بیهقی در تقویم رسمی کشور ثبت شود

سالروز تولد ابوالحسن بیهقی در تقویم رسمی کشور ثبت شود

سبزوار ـ پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد خواستار ثبت سالروز تولد ابوالحسن بیهقی در تقویم رسمی کشور شد.

سلمان ساکت در حاشیه حضور خود در سبزوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیهقی یکی از بزرگترین مورخان سده ششم هجری است و بیش از ۸۰ اثر از خود به جای گذاشته که متاسفانه از این تعداد فقط ۴ کتاب باقی مانده است.

وی مهمترین اثر ابوالحسن بیهقی را تاریخ بیهق عنوان کرد و افزود: شیوه تاریخ نگاری بیهقی بی‌نظیر است و مطالب درج شده در این کتاب، وسعت اطلاعات ابوالحسن بیهقی را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه همچنین مهمترین ویژگی این مورخ بزرگ را فرهنگ دوستی، دانش مداری دانست و گفت: به لحاظ اینکه در گذشته اغلب دانشمندان در حوزه های مختلف پژوهش داشتند اما افرادی همچون بیهقی که در اغلب رشته ها دارای آثار فاخر و تاثیر گذاری هستند، بسیار ارزشمند هستند.

ساکت خاطرنشان کرد: در کتاب های به جا مانده از بیهقی نوعی صداقت در تاریخ نگاری دیده می‌شود اما بیهقی آنطور که شایسته اوست تاکنون شناخته و معرفی نشده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های بیهقی و به منظور شناخت بیشتر وی از سوی مردم، سالروز تولد او باید در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

کد مطلب 3728735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها