سالروز تولد ابوالحسن بیهقی در تقویم رسمی کشور ثبت شود

سلمان ساکت در حاشیه حضور خود در سبزوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیهقی یکی از بزرگترین مورخان سده ششم هجری است و بیش از ۸۰ اثر از خود به جای گذاشته که متاسفانه از این تعداد فقط ۴ کتاب باقی مانده است.

وی مهمترین اثر ابوالحسن بیهقی را تاریخ بیهق عنوان کرد و افزود: شیوه تاریخ نگاری بیهقی بی‌نظیر است و مطالب درج شده در این کتاب، وسعت اطلاعات ابوالحسن بیهقی را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه همچنین مهمترین ویژگی این مورخ بزرگ را فرهنگ دوستی، دانش مداری دانست و گفت: به لحاظ اینکه در گذشته اغلب دانشمندان در حوزه های مختلف پژوهش داشتند اما افرادی همچون بیهقی که در اغلب رشته ها دارای آثار فاخر و تاثیر گذاری هستند، بسیار ارزشمند هستند.

ساکت خاطرنشان کرد: در کتاب های به جا مانده از بیهقی نوعی صداقت در تاریخ نگاری دیده می‌شود اما بیهقی آنطور که شایسته اوست تاکنون شناخته و معرفی نشده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های بیهقی و به منظور شناخت بیشتر وی از سوی مردم، سالروز تولد او باید در تقویم رسمی کشور ثبت شود.