با یحیی اختلاف ندارم ولی باید معضل تیم حل شود/ شرط جذب رضائیان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری بعد از تساوی تیم فوتبال ذوب آهن مقابل سایپا در هفته دوم لیگ برتر فوتبال، ضمن انتقاد از عملکرد بعضی از بازیکنان این تیم، زمان را مهمترین عامل برای نتیجه گیری ذوب آهن معرفی کرد.

آذری همچنین با انتقاد از ارقام دروغین قرارداد بازیکنان و مربیان که توسط سازمان لیگ منتشر شده است، درباره جذب رامین رضائیان و همچنین عدم خرید مهاجم برزیلی صحبت کرد.

مشروح گفتگوی آذری با خبرنگار مهر در زیر می آید:

نسبت به هفته اول ضعیف‌تر بودیم

در بازی مقابل سایپا نسبت به دیدار هفته اول برابر سیاه جامگان ضعیف‌تر بودیم. در بازی با سیاه جامگان حتی زمین کیفیت خوبی نداشت ولی عملکرد بازیکنانمان به مراتب بهتر بود. شاید این اتفاق به خاطر تفاوت کیفیت تیم سایپا رخ داده است.

نیاز به زمان داریم

تیم ذوب آهن هنوز تحت تاثیر فشارهای آمادگی جسمانی است. ما آخرین تیمی بودیم که سال گذشته مسابقاتش تمام شد و به نظرم هنوز فشار گذشته روی بازیکنان ما احساس می شود. به هر حال برای خوب شدن نیاز به زمان بیشتری داریم.

گل بچگانه‌ای خوردیم

در بازی مقابل سایپا روی حرکت استثنائی مهدی ترابی مهاجم سایپا گل بدی خوردیم. رشید مظاهری دروازه بان ما روی صحنه گل مبتدیانه و بچگانه عمل کرد و از زاویه بسته گل خورد.

بازیکنی بهانه بیاورد با او برخورد می‌کنیم

بازی ما مقابل سایپا چنگی به دل نمی زد ولی همینکه نباختیم و یک امتیاز گرفتیم شاید در آینده به ما کمک کند. با توجه به اینکه چک تسویه حساب سال گذشته بازیکنان را به آنها تحویل داده ایم، امیدوارم دیگر بحث مالی را بهانه نکنند و این تفکر باشد که ذوب آهن بهترین باشگاه از نظر عمل به تعهداتش بوده است. اینکه بخواهند بگویند باشگاه پول ندارد یا زمین خراب است، دیگر قابل قبول نیست. اینها بهانه های نخ نما شده است که اگر بازیکنی در تیم ما آنها را مطرح کند، قطعاً با آن برخورد می کنیم. با توجه به عملکرد باشگاه، انتظار داریم تیم بهترین نمایشش را انجام بدهد و دیگر از این حرفها و بهانه ها نباشد.

دنبال مهاجم سپاهان رفتن سراب بود

من نباید کمبود بازیکن را احساس کنم. تیم کادر فنی دارد و آنها در این زمینه مختارند. دست کادر فنی برای جذب بازیکن باز بود. البته «پریرا» مهاجم سپاهان در لیست خرید یحیی قرار داشت ولی رفتن دنبال این بازیکن سراب بود. چون سپاهان به ما بازیکن نمی داد. من این موضوع را به کادر فنی تیم هم گفتم که سپاهان به ما بازیکن نمی دهد و از این فکر بیرون بیایند.

ماجرای پیشنهاد ۴۰۰ هزار دلاری و اعلام رقم غیرواقعی سازمان لیگ

ما حتی حاضر شدیم به پریرا ۳۸۰ هزار دلار بدهیم که با ۲۰ هزار دلار جوایز و پاداش ها با رقم ۴۰۰ هزار دلار به ذوب آهن بیاید. ولی این بازیکن به تیم ما نیامد و به گسترش فولاد رفت. این در حالی است که جلوی نام این بازیکن در لیست اعلام قرارداد بازیکنان مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان ذکر شده است. آیا عقل سلیم باور می کند که یک بازیکن تفاوت مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان را رها کند و با پول کمتر به یک باشگاه دیگر برود آن هم فوتبالیست هایی که روی تک تک ریال های قرارداد خود برنامه دارند.

یحیی دنبال کسانی رفت که قرارداد بسته بودند

فرشید باقری و علی قربانی بازیکنانی بودند که ما آنها را می خواستیم ولی این بازیکنان قبل از ذوب آهن به تیم استقلال رفته بودند. یحیی دنبال کسانی رفت که با تیم های دیگر قرارداد بسته بودند.

لیست قرارداد بازیکنان و مربیان واقعی نیست

به فرید کریمی بازیکن صبا هم مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان پیشنهاد کردیم ولی این بازیکن راهی سپاهان شد و جالب اینکه جلوی نام او در لیست بازیکنان سازمان لیگ رقم ۶۰۰ میلیون تومان ثبت شده است. از نظر من لیست قیمت بازیکنان و مربیان که توسط سازمان لیگ اعلام شده واقعی نیست به جز لیست باشگاه ذوب آهن!

با گل‌محمدی اختلافی ندارم ولی او باید راهکار جدید داشته باشد

من نه از مسائل فنی سر در می‌آورم و نه قصد دخالت در کار کادر فنی را دارم. یحیی هنوز فرصت دارد تا در پست هایی که می خواهد بازیکن جذب کند. با گل محمدی هم هیچ اختلافی ندارم، وظیفه مدیر عامل تشخیص مشکلات فنی نیست. اینها وظیفه یحیی و دستیارانش است. او عقیده دارد روی فیلم بازیکن جذب نمی کند. برای همین یک سفر به برزیل داشت، ولی آنجا هم بازیکنی را نپسندید، به هر حال او باید برای جذب بازیکن راهکار داشته باشد.

دو سال پیش رضائیان را می‌خواستیم

ما دو سال پیش و قبل از انتقال رامین رضائیان از راه آهن به پرسپولیس این بازیکن را به یحیی گل محمدی پیشنهاد دادیم. یحیی آن موقع اعلام کرد رضائیان در فاز دفاعی ضعیفتر از فاز تهاجمی است، البته او این چند سال پیشرفت کرده و ممکن است این معضلش حل شده باشد.

یحیی شجاعیان را هم نخواست

حتی داریوش شجاعیان بازیکن گسترش فولاد هم به صورت تستی در تمرینات ما شرکت کرد ولی کادر فنی اعلام کرد که این بازیکن باید جای دیگری بازی کند تا پخته شود و سپس به ذوب آهن بیاید، دریغ از اینکه وقتی بازیکنی پخته شود او را می خورند!

کادر فنی رضائیان را بخواهد او را جذب می‌کنیم

اگر یحیی گل محمدی، رامین رضائیان را بخواهد با این بازیکن مذاکره می کنیم. البته ما در دفاع راست علی حمام مدافع لبنانی را داریم که شاید یحیی قصد دارد با جذب رضائیان، حمام را به دفاع وسط ببرد.

از دست دادن امتیاز عواقب بدی دارد

ذوب آهن نباید فرصتهایش را از دست بدهد، ابتدای فصل امتیازات ارزشمند است. این سومین سالی است که این اتفاق برای ما می افتد ولی باید باور کنید که از دست دادن امتیازات ممکن است در انتهای فصل عواقب بدی برای ما داشته باشد.