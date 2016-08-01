تیم ملی والیبال در دهکده بازی ها مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال که بعد از ۵۲ سال سهمیه حضور در بازی های المپیک را به دست آورد، هفته گذشته به عنوان نخستین تیم راهی محل برگزاری المپیک سی و یکم در ریودوژانیرو شد. البته طی این مدت، اعضای این تیم خارج از دهکده بازی ها مستقر بودند و تمرینات شان را پیگیری می کردند اما آنها از امروز وارد دهکده بازی ها شدند و در محل اسکان کاروان ایران مستقر شدند.

سعید معروف، مهدی مهدوی، شهرام محمودی، امیر غفور، فرهاد قائمی، میلاد عبادی پور، حمزه زرینی، جواد معنوی نژاد، محمد موسوی، مصطفی شریفات، عادل غلامی و مهدی مرندی دوازده بازیکنی هستند که ترکیب تیم ملی والیبال را در المپیک ۲۰۱۶ ریو تشکیل می دهند. این بازیکنان با هدایت لوزانو در این دوره بازی ها شرکت می کند.

تیم ملی والیبال ایران در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با تیم های لهستان، روسیه، آرژانتین، کوبا و مصر در گروه دوم قرار دارد. این تیم در نخستین دیدار روز به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

تیم های برزیل، ایتالیا، آمریکا، کانادا، فرانسه و مکزیک در گروه اول این دوره از بازیهای المپیک قرار گرفته اند.