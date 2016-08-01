آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت ارسال آثار اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم «مقاومت»، در بخش مسابقه سینمای ایران ۳۶ عنوان فیلم سینمایی متقاضی حضور در این بخش شدند که از میان این آثار ۲۱ فیلم به بخش مسابقه راه یافتند.
هیات انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از بهروز اثباتی، پرویز شیخطادی، حبیبالله کاسهساز، علی غفاری و مهدی سجادهچی، ۳۶ فیلم ارسالی به جشنواره را بررسی و ۲۱ اثر را واجد شرایط برای رقابت دانستند.
اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم «مقاومت» به شرح زیر است:
مزار شریف به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیهکنندگی منوچهر شاهسواری، تا آمدن احمد به کارگردانی صادق صادقدقیقی و تهیهکنندگی پروانه مرزبان، دلبری به کارگردانی سیدجلال اشکذری و تهیهکنندگی سیدمحمود رضوی، سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیهکنندگی سیدمحمود رضوی، ماهی سیاه کوچولو به کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی، جشن تولد به کارگردانی عباس لاجوردی و تهیهکنندگی مهدی فیوضی، اروند به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیهکنندگی مهدی داوری، نفس به کارگردانی نرگس آبیار و تهیهکنندگی محمدحسین قاسمی، هیهات به کارگردانی هادی نائیجی-هادی مقدمدوست-روحاله حجازی-دانش اقباشاوی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی، عین شین قاف به کارگردانی قاسم جعفری و تهیهکنندگی صدیقه صحت، بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا و تهیهکنندگی احسان محمدحسنی، ایستاده در غبار به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیباله والینژاد، تا دور دست به کارگردانی حسین قاسمیجامی و تهیهکنندگی ناصر دهقان، تگرگ و آفتاب به کارگردانی و تهیهکنندگی رضا کریمی، بدون مرز به کارگردانی امیرحسین عسگری و تهیهکنندگی مجتبی امینی، پری دریایی به کارگردانی امیرمسعود آقاباباییان و تهیهکنندگی محمدرضا عرب، یتیمخانه ایران به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان، ماه گرفتگی به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیهکنندگی هادی انباردار، امکان مینا به کارگردانی کمال تبریزی و تهیهکنندگی منوچهر هادی، روباه به کارگردانی بهروز افخمی و تهیهکنندگی محمد پیرهادی.
فیلم سینمایی «گزارش مریم» به صورت رزرو در نظر گرفته شده که در صورت آمادهسازی در جدول مسابقه قرار خواهد گرفت.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با شعار تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
