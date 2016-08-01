به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش صبح دوشنبه در بازدید از روند اجرای جشنواره مهارتهای هنری کاردانش به میزبانی اردبیل تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از کارآموزان جذب بازار کار میشوند.
وی با بیان اینکه بیشتر بازار کار خوداشتغالی و کارآفرینی و بنگاههای اقتصادی و تولیدی و خدماتی است، اضافه کرد: در برخی رشتهها بالای ۹۰ درصد اشتغال داریم و در مجموع در رشتههایی که نیاز بازار کار است به اشتغال ۱۰۰ درصد رسیدیم.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش افزود: تلاش ما بر این است که بعد از اخذ مدرک دیپلم بتوانیم کارآموزان را وارد بازار کار کنیم چرا که در وهله نخست اشتغال از اهمیت برخوردار است و در ادامه هیچ مانعی برای تحصیل کارآموز حتی تا مقطع دکتری وجود ندارد.
آذرکیش با تأکید به اینکه سالانه رویکرد جامعه نسبت به آموزشهای مهارتی مثبتتر میشود، ادامه داد: در واقع توسعه رشتههای کاردانش در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است چرا که در اقتصاد مقاومتی به آموزش همراه با تولید تأکید میشود.
وی افزود: تقویت تولید داخلی از محورهای اقتصاد مقاومتی است و ما به ویژه در رشتههای کاردانش به دنبال تحقق این اصل هستیم.
وی توجه به صنایعدستی را زمینهساز بهبود اقتصاد خانواده و توسعه پایدار دانست و تأکید کرد: در حال حاضر ۱۵۰ رشته کاردانش در سطح کشور دایر است که امکان افزایش آن نیز متناسب با نیاز بازار کار وجود دارد.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش متذکر شد: تمامی رشتهها متناسب با ظرفیت، امکانات و تقاضای بازار کار استانها بومی شدهاند و انعطاف شاخههای کاردانش این امکان را فراهم ساخته که از ظرفیت سایر دستگاهها نیز استفاده شود.
آذرکیش متذکر شد: استفاده از ظرفیت دستگاهها متناسب با آییننامه همکاری دستگاهها مصوب سال ۷۱ هیئتوزیران است و از مهرماه امسال نیز ۱۵۰ رشته در هنرستانها دایر خواهد بود که در برخی از ظرفیت سایر دستگاهها استفاده شده است.
وی در خصوص روند برگزاری دهمین دوره جشنواره مهارتهای هنری کاردانش دانش آموزان اضافه کرد: این جشنواره با هدف تعمیق باورهای دینی و ارزشهای انقلابی برگزار میشود.
به گفته مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش در این دوره از جشنواره موضوعات به روز از جمله محیطزیست مطرح شده است و درعینحال از ظرفیت سایر وزارتخانهها از جمله ارشاد اسلامی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی استفاده شده است.
آذرکیش با تأکید به توسعه آموزشهای مهارتی در سایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در مجموع این جشنواره بین ۱۲۴ هنرجو رقابت سالمی را ایجاد کرده است تا فرهنگ کارآفرینی را به واسطه آن توسعه دهیم.
