گرامیداشت عباس کیارستمی در بنگلادش با نمایش یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، با نمایش فیلمی با عنوان «عباس کیارستمی: هنر زندگی کردن» که توسط شواری مستند بنگلادش به نمایش درآمد، یاد کارگردان ایرانی گرامی داشته شد.

این فیلم مستند با تمرکز بر عباس کیارستمی فیلمساز برجسته ایرانی توسط پت کالینز و فرگوس دیلی ساخته شده است.

این فیلم در برنامه‌ای به نمایش درآمد که ۲۳ جولای در سالن سمینار کتابخانه ملی در شهباغ داکا برگزار شد.

این فیلم نگاهی تحلیلی بر آثار کیارستمی و روند رشد و خلاقیت وی دارد. این مستند ۵۴ دقیقه‌ای در سال ۲۰۰۳ تهیه شده و بخش اصلی آن متمرکز بر مصاحبه‌ای با کیارستمی درباره «آران» جزیره‌ای از اسکاتلند است و دومی مصاحبه‌ای است که با وی در سال ۲۰۰۲ در جشنواره فیلم کن گرفته شده است.

شماری از فیلمسازان، منتقدان سینمایی و دوستان وی نیز در این مستند درباره آثار وی صحبت کرده‌اند. آلن برگالا، گادفری چشایر، مایکل سیمنت، آدرین مارتین، جاناتان رزنباوم، و دوستانی چون مارین کارمیتس، جمشید اکرمی و محمد اطبایی در این فیلم درباره این کارگردان صحبت کرده‌اند.

کیارستمی «کپی برابر اصل» را به تهیه‌کنندگی مارین کارمیتس تهیه‌کننده فیلم سینمایی «باد ما را خواهد برد» ساخت.

فیلمبرداری این فیلم را دونال گیلیان انجام داده و فیلمنامه آن را فرگوس دیلی نوشته است.

در این برنامه که با حضور جمعی از فیلمسازان بنگلادشی تشکیل شد با نمایش این فیلم مستند، درباره عباس کیارستمی و آثار او صحبت شد.