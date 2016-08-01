به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت علی قمصری و گروه «هم‌نوازان حصار» برای چهارمین شب تمدید شد. در این مجموعه که بر مبنای متاخرترین آثار علی قمصری اجرا خواهد شد پوریا اخواص خواننده آواز ایرانی و هاله سیفی‌زاده و بهرخ شورورزی به عنوان هم‌خوان حضور خواهند داشت.

این کنسرت علاوه بر ۱۵ و ۲۱ مرداد در تاریخ ۲۲ مردادماه نیز در تالار رودکی اجرا خواهد شد. همچنین گروه «هم‌نوازان حصار» در چهارمین شب اجرای آثار علی قمصری، ۲۵ مرداد در تالار وحدت روی صحنه خواهند رفت.

زکریا یوسفی، کامران منتظری، حسین کمانی و امیرفرهنگ اسکندری در کنار قمصری و خوانندگان در این کنسرت حضور خواهند داشت.