اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: زلزله ۵.۲ ریشتری شهر «ایمیشلی» جمهوری آذربایجان که صبح امروز ساعت ۹.۱۶ دقیقه اتفاق افتاد یک کشته و دو مصدوم در پارس آباد برجای گذاشت.

وی اضافه کرد: این زلزله که ساعاتی پیش در ۳۰ کیلومتری شهر پارس آباد در منطقه ایمیشلی کشور جمهوری آذربایجان رخ داد، موجب فوت یکی از شهروندان این شهرستان شد که بنا به اظهارات پزشک مربوطه به دلیل سکته بوده است.

فرماندار پارس‌آباد با بیان اینکه این فرد فوت شده به دلیل کهولت سن در هنگام وقوع زلزله با سکته قلبی فوت شده است، تصریح کرد: علاوه بر این دو نفر نیز به دلیل آوار با مصدومیت مواجه شده اند که وضعیت این افراد وخیم گزارش نشده است.

وی در خصوص برآورد خسارات ناشی از زلزله جمهوری آذربایجان در این شهرستان ابراز امیدواری کرد که به تلفات و خسارات جانی این حادثه اضافه نشود.

صمدی ادامه داد: تیم ها و اکیپ های مدیریت بحران این شهرستان و استان به مناطق شهری و روستایی پارس آباد اعزام شده‌اند تا خسارت های احتمالی برآورد و تعیین شود.

وی احتمال داد که زمین لرزه صبح امروز شهر ایمیشلی جمهوری آذربایجان در بخش های مسکونی، تاسیسات زیربنایی، شبکه آب، برق، گاز، ابنیه روستایی، پل و... خسارت هایی را در این شهرستان داشته باشد.